Brutális hatótáv, magas kockázat: így néz ki a kíméletlen pusztító fegyver, ami megváltoztatta volna a háborút

Az amerikai gyártmányú, stratégiai irányított rakéta hadihajókról vagy tengeralattjárókról is indítható a szárazföldi célpontok megsemmisítésére. A nukleáris robbanófejjel is felszerelhető Tomahawk rakétából Zelenszkij is szeretett volna kapni, de Donald Trump egyértelműen nemet mondott a kérésre.
A rakéta alacsony magasságban repül, így olyan fix célpontokat tud elérni, mint például kommunikációs és légvédelmi létesítmények, s mindezt olyan helyeken, ahol a pilóta nélküli repülőgépek sebezhetőek a föld-levegő rakéták számára.

Tomahawk rakéta
Tomahawk rakéta Fotó: © DoD / Roger-Viollet

A Tomahawk egy nagy hatótávolságú, pilóta nélküli fegyver, amelynek pontossága körülbelül 5 méter (16 láb). Az 5,6 méter (18,4 láb) hosszú rakéta hatótávolsága körülbelül 2400 km (kb. 1500 mérföld), sebessége pedig elérheti a 885 km/h-t (550 mérföld/h).

A Tomahawk rakétákat hajókról függőlegesen indítják, de támadó tengeralattjárók torpedócsöveiből vagy a tengeralattjáró hajótestjéhez rögzített külső indítóberendezésekből vízszintesen is indíthatóak. A rakéta indítási fázisában szilárd hajtóanyaggal működik. Ezt követően egy turbóventilátoros motor hajtja, amely nem kibocsát sok hőt, ami megnehezíti az infravörös észlelést. A radar által is nehezen észlelhető, mert keresztmetszete kicsi és alacsony magasságban repül. Miután eléri a szárazföldet, a Tomahawk tehetetlenségi és terep-kontúr-illesztési (TERCOM) radarvezérlést használ, amelynek során a rakéta számítógépén tárolt térképet folyamatosan összehasonlítják a tényleges tereppel, hogy meghatározzák a rakéta helyzetét a célponttal szemben. Hasonlóképpen, a célpontot egy tárolt kép alapján azonosítják. 

A Tomahawk rakétákat hajókról függőlegesen indítják, de támadó tengeralattjárók torpedócsöveiből vagy a tengeralattjáró hajótestjéhez rögzített külső indítóberendezésekből vízszintesen is indíthatóak  Fotó: © DoD / Roger-Viollet

Gyors és könnyen fordul

Amint a TERCOM beolvassa a terepet, a Tomahawk rakéta képes úgy kanyarodni és fordulni, mint egy radarelhárító harci repülőgép, és mindössze 30–90 méteres (100–300 láb) magasságban száguld át a terepen. 

A Tomahawk rakéták repülés közben átirányíthatók, és egy ideig körözhetnek, mielőtt kezelőik új célpontot választanak számukra. 

A fedélzeti kamerák a károk értékelésére szolgáló adatokat is továbbíthatnak a katonai elemzőknek, közvetlenül az akció után. A tengeralattjáróról indítható Tomahawk rakéták 1983-ban kerültek szolgálatba hagyományos, vagyis nem nukleáris szárazföldi támadó és hajók ellen irányított rakéta változatokkal. 

A Tomahawk cirkálórakéta akár nukleáris robbanófejjel is felszerelhető.

Tomahawk bevetésen

Ezeket a típusú rakétákat először 1991-ben, a perzsa-öbölbeli háborúban használták az Operation Desert Storm hadművelet részeként, ahol megsemmisítették a megerősített célpontokat (például föld-levegő rakéták telephelyeit, parancsnoki és irányító központokat, az iraki elnöki palotát Bagdadban és villamos erőműveket). A perzsa-öbölbeli háborúban került sor a történelem első összehangolt Tomahawk és pilóta nélküli repülőgépes támadására is. A Tomahawk rakétákat ezt követően széles körben használták Irakban a „repülési tilalmi zóna” műveleteinek végrehajtására az 1990-es évek elején és az iraki háború (2003–2011) alatt is. Használták őket Boszniában (1995), Líbiában (1996 és 2011), Szudánban(1998), Jemenben (2009) és az afganisztáni háború alatt is.

Ezt a típusú rakétát az 1980-as évek közepe óta gyártják. 

Az elmúlt években az éves gyártás 55 és 90 darab között mozgott. A Pentagon költségvetési adatai szerint az Egyesült Államok 2026-ban 57 rakétát tervez vásárolni. Akár 2 500 kilométeres hatótávolsággal is rendelkeznek, ami elméletileg lehetővé tenné célpontok elérését Oroszország mélyebb területein is.

Zelenszkij Tomahawk rakétát követelt, hiába

Amint arról beszámoltunk, Zelenszkij Tomahawk cirkálórakéták szállítását kérte Donald Trump amerikai elnöktől. Trump elutasította a kérést. 

Ez az egyetlen pont, ahol Trump megtagadta, hogy engedélyezze a fegyvereladást a NATO-tagállamoknak, amelyek aztán továbbadhatták volna azokat Kijevnek

– hangsúlyozták bennfentes források, amelyek azt is egyértelművé tették: az Egyesült Államok valószínűtlennek tartja, hogy Tomahawk hosszú hatótávolságú cirkálórakétákat szállítson Ukrajnának. 

A meglévő amerikai készletek elsősorban az Egyesült Államok haditengerészete számára és más feladatok végrehajtására vannak lekötve. 

Ehelyett a tisztviselők rövidebb hatótávolságú megoldásokat javasoltak Kijev számára.

A Pentagon költségvetési dokumentumai szerint az amerikai haditengerészet, a Tomahawk rakéták elsődleges felhasználója, eddig 8959 darabot vásárolt, átlagosan 1,3 millió dollárért (430 millió forintért) darabját.

 

