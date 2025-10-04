Brutális hatótáv, magas kockázat: így néz ki a kíméletlen pusztító fegyver, ami megváltoztatta volna a háborút

A rakéta alacsony magasságban repül, így olyan fix célpontokat tud elérni, mint például kommunikációs és légvédelmi létesítmények, s mindezt olyan helyeken, ahol a pilóta nélküli repülőgépek sebezhetőek a föld-levegő rakéták számára.

Tomahawk rakéta Fotó: © DoD / Roger-Viollet

A Tomahawk egy nagy hatótávolságú, pilóta nélküli fegyver, amelynek pontossága körülbelül 5 méter (16 láb). Az 5,6 méter (18,4 láb) hosszú rakéta hatótávolsága körülbelül 2400 km (kb. 1500 mérföld), sebessége pedig elérheti a 885 km/h-t (550 mérföld/h).

A Tomahawk rakétákat hajókról függőlegesen indítják, de támadó tengeralattjárók torpedócsöveiből vagy a tengeralattjáró hajótestjéhez rögzített külső indítóberendezésekből vízszintesen is indíthatóak. A rakéta indítási fázisában szilárd hajtóanyaggal működik. Ezt követően egy turbóventilátoros motor hajtja, amely nem kibocsát sok hőt, ami megnehezíti az infravörös észlelést. A radar által is nehezen észlelhető, mert keresztmetszete kicsi és alacsony magasságban repül. Miután eléri a szárazföldet, a Tomahawk tehetetlenségi és terep-kontúr-illesztési (TERCOM) radarvezérlést használ, amelynek során a rakéta számítógépén tárolt térképet folyamatosan összehasonlítják a tényleges tereppel, hogy meghatározzák a rakéta helyzetét a célponttal szemben. Hasonlóképpen, a célpontot egy tárolt kép alapján azonosítják.

A Tomahawk rakétákat hajókról függőlegesen indítják, de támadó tengeralattjárók torpedócsöveiből vagy a tengeralattjáró hajótestjéhez rögzített külső indítóberendezésekből vízszintesen is indíthatóak Fotó: © DoD / Roger-Viollet

Gyors és könnyen fordul

Amint a TERCOM beolvassa a terepet, a Tomahawk rakéta képes úgy kanyarodni és fordulni, mint egy radarelhárító harci repülőgép, és mindössze 30–90 méteres (100–300 láb) magasságban száguld át a terepen.

A Tomahawk rakéták repülés közben átirányíthatók, és egy ideig körözhetnek, mielőtt kezelőik új célpontot választanak számukra.

A fedélzeti kamerák a károk értékelésére szolgáló adatokat is továbbíthatnak a katonai elemzőknek, közvetlenül az akció után. A tengeralattjáróról indítható Tomahawk rakéták 1983-ban kerültek szolgálatba hagyományos, vagyis nem nukleáris szárazföldi támadó és hajók ellen irányított rakéta változatokkal.

A Tomahawk cirkálórakéta akár nukleáris robbanófejjel is felszerelhető.

Tomahawk bevetésen

Ezeket a típusú rakétákat először 1991-ben, a perzsa-öbölbeli háborúban használták az Operation Desert Storm hadművelet részeként, ahol megsemmisítették a megerősített célpontokat (például föld-levegő rakéták telephelyeit, parancsnoki és irányító központokat, az iraki elnöki palotát Bagdadban és villamos erőműveket). A perzsa-öbölbeli háborúban került sor a történelem első összehangolt Tomahawk és pilóta nélküli repülőgépes támadására is. A Tomahawk rakétákat ezt követően széles körben használták Irakban a „repülési tilalmi zóna” műveleteinek végrehajtására az 1990-es évek elején és az iraki háború (2003–2011) alatt is. Használták őket Boszniában (1995), Líbiában (1996 és 2011), Szudánban(1998), Jemenben (2009) és az afganisztáni háború alatt is.

Ezt a típusú rakétát az 1980-as évek közepe óta gyártják.

Az elmúlt években az éves gyártás 55 és 90 darab között mozgott. A Pentagon költségvetési adatai szerint az Egyesült Államok 2026-ban 57 rakétát tervez vásárolni. Akár 2 500 kilométeres hatótávolsággal is rendelkeznek, ami elméletileg lehetővé tenné célpontok elérését Oroszország mélyebb területein is.