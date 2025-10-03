Washington újabb pofont küld a szánalmas helyzetben lévő Zelenszkijnek

A Trump-kormányzat azon terve, hogy Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú cirkálórakétákat adna Ukrajnának, nehezen valósítható meg — közölte egy amerikai tisztviselő és több, a rakéták ellátásával foglalkozó forrás. A Tomahawkok akár 2 500 kilométeres hatótávolsággal is rendelkeznek, ami elméletileg lehetővé tenné célpontok elérését Oroszország mélyebb területein is.

Egy amerikai haditengerészet Tomahawk rakétája Fotó: AFP

J. D. Vance amerikai alelnök vasárnap arról beszélt, hogy Washington fontolóra veszi Ukrajna kérését ezekre a fegyverekre. Egyes források ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy a jelenlegi amerikai készletek nagy része már lekötött, és más katonai szükségletek kielégítésére szolgál, ezért a Tomahawk-szállítást kétségesnek tartják.

Ehelyett a tisztviselők rövidebb hatótávolságú megoldásokat javasolnak Kijev számára.

A Reuters szerint az Egyesült Államok ugyanakkor kész információval segíteni Ukrajnát: Washington készséget mutatott, hogy információkat adjon oroszországi nagy hatótávolságú energiainfrastruktúra‑célpontokról. Emellett mérlegelik azt is, hogy európai szövetségesek vásároljanak és továbbítsanak Ukrajnának más, hosszú hatótávolságú fegyvereket — a Tomahawkok azonban ebből a szempontból kevésbé valószínűek.

🇺🇸 US discussing possibility of supplying Tomahawk missiles to Ukraine: final decision up to Trump, — US Vice President J.D. Vance pic.twitter.com/7euODLJAYN — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) September 28, 2025

Az elmúlt hetekben Donald Trump elnök álláspontja az ukrajnai háborúról megváltozott: egyes nyilatkozataiban megerősítette, hogy Kijev visszaszerezheti az elfoglalt területeket, és kritikus hangot ütött meg Oroszország katonai képességeivel kapcsolatban.

Az egyik kézzelfogható következményként az Egyesült Államok részben új irányvonalat vett, amelybe beletartozik az említett hírszerzési támogatás is.

Az Egyesült Államok és szövetségesei továbbá kidolgozták a Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) nevű pénzügyi‑logisztikai mechanizmust, amelynek célja, hogy NATO‑országok pénzügyi hozzájárulásával és amerikai készletekből származó eszközökkel lássák el Ukrajnát — ugyanakkor a Tomahawkokra vonatkozó döntésről a jelenlegi információk alapján alacsony a valószínűség.

A Tomahawk rakéták Ukrajnába szállítása jelentősen bővítené az ország támadási képességeit, lehetővé téve számára, hogy olyan, jelenleg elérhetetlen célpontokat is megsemmisítsen Oroszország területén, mint katonai bázisok, logisztikai központok, repülőterek és parancsnokságok.

A Kreml csütörtökön kijelentette, hogy ha az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat szállít Ukrajnának, az új, veszélyes eszkalációt váltana ki Oroszország és a Nyugat között.

A Pentagon költségvetési dokumentumai szerint az amerikai haditengerészet, a Tomahawk rakéták elsődleges felhasználója, eddig 8959 darabot vásárolt, átlagosan 1,3 millió dollárért (430 millió forintért) darabját.