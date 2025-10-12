Trump megcsinálta! Lezárulhat az évek óta tartó háború!

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, Izrael jóváhagyta a tűzszüneti megállapodást, amelynek célja a gázai harcok lezárása és a túszok palesztin foglyokra való cseréje. Az izraeli hadsereg visszavonul kijelölt vonalak mögé, a Hamász pedig 72 órán belül szabadon engedi a túszokat. Benjamin Netanjahu méltatta Donald Trump és tanácsadói szerepét a megállapodásban, amelyet a nemzetközi közvetítők a béke felé tett fontos lépésnek tartanak. Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök hivatala közölte, hogy október 13-án Sarm es-Sejkben nemzetközi csúcstalálkozót rendeznek a Gázai övezetben zajló háború befejezésének előmozdítására. A megbeszélésen több mint húsz ország vezetője vesz részt.

Donald Trump közvetítésével létrejött tűzszünet után csúcstalálkozót szerveznek Egyiptomban, amely lezárja a gázai harcokat (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)

A brit miniszterelnök, Keir Starmer is Egyiptomba utazik, hogy részt vegyen a csúcstalálkozón, valamint az ENSZ főtitkára, António Guterres szintén ott lesz

– erősítette meg az ENSZ sajtóirodája.

A terv első szakasza várhatóan hétfőn kezdődik, amikor szabadon engedik a túszokat és a palesztin foglyokat, ami a brit kormány szerint „történelmi fordulópontot” jelent a két éve tartó háború után – számolt be a Jerusalem Post.

Keir Starmer will travel to Egypt on Monday to finalise the Israel/Gaza peace plan.



Why? This cowards rewarded Hamas terrorists with a statehood which almost jeopardised everything. He should be nowhere near it.



Perhaps he could stay in the UK for more than a couple of days. pic.twitter.com/uqldLlTvq6 — Chris Rose (@ArchRose90) October 11, 2025

A közlemény szerint a brit kormányfő méltatni fogja Donald Trump amerikai elnök szerepét, valamint Egyiptom, Katar és Törökország diplomáciai erőfeszítéseit a megállapodás létrejöttében.

Szeptemberben a Fehér Ház nyilvánosságra hozott egy húszpontos tervet a Gázai övezetben zajló konfliktus lezárására. A dokumentum azonnali tűzszünetet, valamint a túszok 72 órán belüli szabadon engedését sürgeti. A terv értelmében a Hamásznak és „más csoportoknak” vállalniuk kell, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem vesznek részt Gáza irányításában. Azok a tagok, akik elfogadják a békés együttélés elvét és leteszik a fegyvert, amnesztiában részesülnek. Ugyanakkor az izraeli hadsereg nem foglalhatja el és nem annektálhatja az enklávét.

Starmer várhatóan a Gázai övezet átmeneti kormányzását is sürgetni fogja.

A miniszterelnök a következő szakasz végrehajtásához szükséges nemzetközi együttműködés folytatására szólít majd fel, amely magában foglalja a tűzszünetet ellenőrző misszió telepítését és az átmeneti kormányzati struktúra létrehozását Gázában.