Rendkívüli

rendelet

Levetkőztek az aktivisták: így tiltakoztak a transzsportolók ellen – videó

Három aktivista fehérneműre vetkőzött egy Maine állambeli iskolaszéki ülésen a héten, tiltakozásul a körzet azon szabálya ellen, amely lehetővé teszi, hogy transznemű sportolók női sportágakban versenyezzenek.
rendeletsporttiltakozástranszneműszabályzat

A morális töltetű performansz – amelyet a helyi aktivista Nick Blanchard szervezett a transzsportolók női sportágakban való részvétele ellen – Augusta városában zajlott le szerdán, az iskolaszék tagjai előtt – számolt be róla a Central Maine című lap.

Donald Trump amerikai elnök korábban aláírta azt a rendeletét, amely kizárja a transznemű nőket és lányokat a női sportversenyeken való részvételből (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)
Donald Trump amerikai elnök korábban aláírta azt a rendeletét, amely kizárja a transznemű nőket és lányokat a női sportversenyeken való részvételből
(Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)

Két nő és egy férfi lassan, szinte szertartásosan vetkőzött le az Augusta School Department ülésének végén, miközben Blanchard szenvedélyes beszédet mondott.

Most megmutatom önöknek, milyen kellemetlen ez a lányok számára

 – mondta Blanchard, miközben a nők levették a ruhájukat. 

Kellemetlenül érzik magukat? Mert pontosan ezt érzik ezek a fiatal lányok, amikor egy fiú bemegy az öltözőjükbe, és elkezd levetkőzni előttük. Ezt érzik ezek a lányok minden alkalommal, amikor egy fiú a szemük előtt öltözik át.

A performansz vegyes reakciókat váltott ki az iskolaszék tagjaiból: egyesek felháborodtak, mások elfordították tekintetüket, míg néhányan teljesen közömbösek maradtak.

Miután a tiltakozás helyi szinten vírusként terjedt, Blanchard elmondta, hogy több mint 150 ember kereste meg őt, támogatva az álláspontját a Title IX-szabályozással kapcsolatban – írta a Central Maine.

Az augustai iskolaszék végül megszavazta, hogy megtartja a jelenlegi szabályzatát, amely a Maine állami emberi jogi törvénynek felel meg. Ez a jogszabály lehetővé teszi, hogy a diák sportolók azon csapatban vegyenek részt, amelyik megfelel a nemi identitásuknak

 – jelentette a WGME.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, Donald Trump amerikai elnök 2025. február 6-án aláírta azt a rendeletét, amely kizárja a transznemű nőket és lányokat a női sportversenyeken való részvételből. A rendelet célja — Trump hivatalos közlése szerint — az, hogy megvédje a nőket és lányokat attól, hogy igazságtalan versenypozícióba kerüljenek olyan sportágakban, ahol transznemű egyének is indulhatnak.

A Fox News beszámolója szerint Maine-ben és Kaliforniában is több egyéni iskolakörzet határozatot fogadott el annak érdekében, hogy összhangban legyen Trump elnöki rendeletével az állami szabályozással szemben – írja a New York Post.

 

