Levetkőztek az aktivisták: így tiltakoztak a transzsportolók ellen – videó

A morális töltetű performansz – amelyet a helyi aktivista Nick Blanchard szervezett a transzsportolók női sportágakban való részvétele ellen – Augusta városában zajlott le szerdán, az iskolaszék tagjai előtt – számolt be róla a Central Maine című lap.

Donald Trump amerikai elnök korábban aláírta azt a rendeletét, amely kizárja a transznemű nőket és lányokat a női sportversenyeken való részvételből

Két nő és egy férfi lassan, szinte szertartásosan vetkőzött le az Augusta School Department ülésének végén, miközben Blanchard szenvedélyes beszédet mondott.

Most megmutatom önöknek, milyen kellemetlen ez a lányok számára

– mondta Blanchard, miközben a nők levették a ruhájukat.

Kellemetlenül érzik magukat? Mert pontosan ezt érzik ezek a fiatal lányok, amikor egy fiú bemegy az öltözőjükbe, és elkezd levetkőzni előttük. Ezt érzik ezek a lányok minden alkalommal, amikor egy fiú a szemük előtt öltözik át.

A performansz vegyes reakciókat váltott ki az iskolaszék tagjaiból: egyesek felháborodtak, mások elfordították tekintetüket, míg néhányan teljesen közömbösek maradtak.

Miután a tiltakozás helyi szinten vírusként terjedt, Blanchard elmondta, hogy több mint 150 ember kereste meg őt, támogatva az álláspontját a Title IX-szabályozással kapcsolatban – írta a Central Maine.

Az augustai iskolaszék végül megszavazta, hogy megtartja a jelenlegi szabályzatát, amely a Maine állami emberi jogi törvénynek felel meg. Ez a jogszabály lehetővé teszi, hogy a diák sportolók azon csapatban vegyenek részt, amelyik megfelel a nemi identitásuknak

– jelentette a WGME.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, Donald Trump amerikai elnök 2025. február 6-án aláírta azt a rendeletét, amely kizárja a transznemű nőket és lányokat a női sportversenyeken való részvételből. A rendelet célja — Trump hivatalos közlése szerint — az, hogy megvédje a nőket és lányokat attól, hogy igazságtalan versenypozícióba kerüljenek olyan sportágakban, ahol transznemű egyének is indulhatnak.

A Fox News beszámolója szerint Maine-ben és Kaliforniában is több egyéni iskolakörzet határozatot fogadott el annak érdekében, hogy összhangban legyen Trump elnöki rendeletével az állami szabályozással szemben – írja a New York Post.