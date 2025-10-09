Trump váratlan helyre kérte az arcképét – fotó

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, 2026 nagyon fontos év lesz az Egyesült Államokban. Amerika alapításának 250. évfordulóját fogják ünnepelni, a neves alakalomból az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma bemutatta az 1 dolláros emlékérme tervezetét, amelynek mindkét oldala Donald Trump amerikai elnököt ábrázolja. A probléma forrása azonban, hogy egy 1886-os törvény kimondja, hogy „csak elhunyt személy portréja szerepelhet az Egyesült Államok pénzérméin és papírpénzein” – írja az Independent.

2026-ban jöhet a Trump-érme?

Fotó: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanakkor a 2020-ban, az első Trump-adminisztráció idején elfogadott „Circulating Collectible Coin Redesign Act” törvényre hivatkozik – közölte a minisztérium az X-en. Ez a jogszabály felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy olyan 1 dolláros érméket veressen, „amin az Egyesült Államok 250. évfordulójához méltó szimbólumok szerepelnek”.

Ezen a jelentős évfordulón nincs alkalmasabb profil az érme előlapjára, mint a hivatalban lévő elnöké, Donald J. Trumpé

– írta a minisztérium. Ugyanakkor a Trump-adminisztráció javaslata ütközhet egy másik korlátozással is, amely kimondja, hogy „se élő, se halott személy portréja, mellképe vagy félalakos képe, illetve élő személy arcképe nem szerepelhet” bizonyos érmék hátoldalán. A tervezet szerint az érme egyik oldalán Trump profilja látható, a másikon pedig az elnök, amint felemeli az öklét az amerikai zászló előtt, a „Fight, Fight, Fight” (Küzdj, küzdj, küzdj) felirattal körülvéve.

A jelenet azt a pillanatot idézi, amikor Trump felállt, miután lövés érte Pennsylvaniában.

Végül a bíróságok dönthetnek arról, hogy az érméket valóban kibocsátják-e.