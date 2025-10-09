Hírlevél

Donald Trump

Trump váratlan helyre kérte az arcképét – fotó

Donald Trump arcképe kerülhet az Egyesült Államok új 1 dolláros érméjére, annak ellenére, hogy egy több mint százéves törvény tiltja élő személyek ábrázolását a pénzérméken. Az amerikai Pénzügyminisztérium hivatalos álláspontja szerint az elnök portréja méltó az ország 250. évfordulójának megünneplésére. A terv azonban jogi vitákat válthat ki, és akár bírósági döntésre is szükség lehet az érmék kibocsátásáról.
Donald Trump

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, 2026 nagyon fontos év lesz az Egyesült Államokban. Amerika alapításának 250. évfordulóját fogják ünnepelni, a neves alakalomból az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma bemutatta az 1 dolláros emlékérme tervezetét, amelynek mindkét oldala Donald Trump amerikai elnököt ábrázolja. A probléma forrása azonban, hogy egy 1886-os törvény kimondja, hogy „csak elhunyt személy portréja szerepelhet az Egyesült Államok pénzérméin és papírpénzein” – írja az Independent.

2026-ban jöhet a Trump-érme?
Fotó: DREW ANGERER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Scott Bessent pénzügyminiszter ugyanakkor a 2020-ban, az első Trump-adminisztráció idején elfogadott „Circulating Collectible Coin Redesign Act” törvényre hivatkozik – közölte a minisztérium az X-en. Ez a jogszabály felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy olyan 1 dolláros érméket veressen, „amin az Egyesült Államok 250. évfordulójához méltó szimbólumok szerepelnek”. 

Ezen a jelentős évfordulón nincs alkalmasabb profil az érme előlapjára, mint a hivatalban lévő elnöké, Donald J. Trumpé

 – írta a minisztérium. Ugyanakkor a Trump-adminisztráció javaslata ütközhet egy másik korlátozással is, amely kimondja, hogy „se élő, se halott személy portréja, mellképe vagy félalakos képe, illetve élő személy arcképe nem szerepelhet” bizonyos érmék hátoldalán. A tervezet szerint az érme egyik oldalán Trump profilja látható, a másikon pedig az elnök, amint felemeli az öklét az amerikai zászló előtt, a „Fight, Fight, Fight” (Küzdj, küzdj, küzdj) felirattal körülvéve. 

A jelenet azt a pillanatot idézi, amikor Trump felállt, miután lövés érte Pennsylvaniában. 

Végül a bíróságok dönthetnek arról, hogy az érméket valóban kibocsátják-e.

 

