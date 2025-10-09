Hírlevél

Trump bejelentetése a háborúról mindent megváltoztat!

Trump

58 perce
A Hamász beleegyezett a Donald Trump amerikai elnök által szorgalmazott békemegállapodásba, amely véget vet a gázai háborúnak és visszaadja a túszokat. A megállapodás két évvel azután született, hogy a terrorszervezet 2023. október 7-én megtámadta Izraelt – ez a nap nemcsak a holokauszt óta a zsidó nép legvéresebb napját hozta el, hanem egy halálos háborút és humanitárius válságot is elindított a Gázai övezetben.
Trump a Truth Social oldalán szerdán tette közzé a bejelentést: „Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is aláírta béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy az összes túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael egy elfogadott vonal mentén vonja vissza csapatait, ami az első lépés egy erős, tartós és örök béke felé. Minden féllel tisztességesen fognak bánni! Ez egy nagy nap az arab és a muszlim világ, Izrael, az összes környező nemzet és az Amerikai Egyesült Államok számára, és köszönetet mondunk a katari, egyiptomi és török ​​közvetítőknek, akik velünk együttműködve lehetővé tették ezt a történelmi és példa nélküli eseményt. Áldottak a béketeremtők!” – írja a Fox News.

Trump
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP

Sean Hannitynek nyilatkozva Trump azt mondta, hogy a túszok hétfői szabadon bocsátására számít. Nem részletezte, hogy ellátogat-e a régióba, bár Netanjahu meghívta, hogy vasárnap beszédet mondjon az izraeli parlamentben.

Az elnök bejelentése előtt pillanatokkal a sarm es-sejk-i tárgyalóteremből fotók jelentek meg, amelyeken magas rangú tisztviselők ölelik egymást és kezet ráznak, miközben a jelentések jelentős előrelépésről számoltak be a túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodás felé. A felvételen Nitzan Alon nyugalmazott tábornokot Katar miniszterelnökével, Al-Shanival látták kezet rázni, a háttérben  Steve Witkoff különmegbízott látható.

