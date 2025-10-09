Trump bejelentetése a háborúról mindent megváltoztat!

Trump a Truth Social oldalán szerdán tette közzé a bejelentést: „Nagy büszkeséggel jelentem be, hogy Izrael és a Hamász is aláírta béketervünk első fázisát. Ez azt jelenti, hogy az összes túszt hamarosan szabadon engedik, és Izrael egy elfogadott vonal mentén vonja vissza csapatait, ami az első lépés egy erős, tartós és örök béke felé. Minden féllel tisztességesen fognak bánni! Ez egy nagy nap az arab és a muszlim világ, Izrael, az összes környező nemzet és az Amerikai Egyesült Államok számára, és köszönetet mondunk a katari, egyiptomi és török ​​közvetítőknek, akik velünk együttműködve lehetővé tették ezt a történelmi és példa nélküli eseményt. Áldottak a béketeremtők!” – írja a Fox News.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: AFP

Sean Hannitynek nyilatkozva Trump azt mondta, hogy a túszok hétfői szabadon bocsátására számít. Nem részletezte, hogy ellátogat-e a régióba, bár Netanjahu meghívta, hogy vasárnap beszédet mondjon az izraeli parlamentben.

Az elnök bejelentése előtt pillanatokkal a sarm es-sejk-i tárgyalóteremből fotók jelentek meg, amelyeken magas rangú tisztviselők ölelik egymást és kezet ráznak, miközben a jelentések jelentős előrelépésről számoltak be a túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodás felé. A felvételen Nitzan Alon nyugalmazott tábornokot Katar miniszterelnökével, Al-Shanival látták kezet rázni, a háttérben Steve Witkoff különmegbízott látható.