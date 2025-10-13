Szélsőbaloldali képviselő zavarta meg Trump beszédét

Trump éppen a különmegbízottja, Steve Witkoff közel-keleti béketeremtő szerepét méltatta, amikor Cassif hangosan közbekiáltott, írja a New York Post.

Ofer Cassif (Forrás: Képernyőkép)

Trump beszédét szerette volna megzavarni

Nem volt azonnal világos, mit kiabált a politikus, de a parlamenti őrök néhány másodperc alatt eltávolították a teremből, miközben a képviselők többsége tapsviharral fogadta az akciót. A biztonsági szolgálat ezután egy másik képviselőt is kivezettetett, aki szintén megzavarta az ülést.

Trump az izraeli parlamentben a Hamász által fogva tartott utolsó túszok kiszabadítása után szólalt fel, és beszédében a közel-keleti béke új korszakát hirdette meg.

A Hadash párt képviselője korábban is hírhedt volt provokatív megnyilvánulásairól és Izrael-ellenes kijelentéseiről, ezért kizárása nem váltott ki különösebb meglepetést a Kneszetben.

Az incidens nem zavarta meg érdemben az eseményt – Trump beszédét állva tapsolta meg a többség, és a volt amerikai elnök folytatta mondandóját, hangsúlyozva: „a béke Izrael biztonságának és a térség stabilitásának kulcsa.”