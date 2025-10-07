Hatalmas döntés előtt Trump – a béke sorsa múlhat rajta

„Azt hiszem, meg akarom tudni, mit csinálnak velük, hová küldik őket. Fel kell tennem ezt a kérdést” – elmélkedett Trump az Ovális Irodában újságírók előtt.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)

A rakéták, amelyeket Kijev kért, jelentős erősítést jelentenének Ukrajna fegyverarzenáljában, amely jelenleg nagyrészt drónokra támaszkodik a nagy hatótávolságú csapásokhoz.

Kijev korábban közölte, hogy ezek a fegyverek lehetővé tennék számára, hogy mélyen Oroszország területén található parancsnoki központokat és ellátóbázisokat támadjon.

Miközben a fegyverszállításról szóló döntés körül továbbra is kérdések vannak, Trump azt is hangsúlyozta az újságíróknak, hogy nem akar „eszkalációt látni.”

Az amerikai bizonytalankodás közepette Vlagyimir Putyin orosz elnök október 5-én figyelmeztetett: a „pozitív” irányba mutató orosz–amerikai kapcsolatok összeomlanának, ha Washington Tomahawk rakétákat küldene Ukrajnának.

„A nagy hatótávolságú rakétarendszerek, köztük a Tomahawkok Ukrajnának való szállítása a kialakulóban lévő pozitív tendenciák megsemmisüléséhez vezetne az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban” – mondta Putyin.

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szeptember 28-án megerősítette, hogy az USA „fontolóra veszi” Kijev Tomahawk rakétákkal való ellátását. Ezek hatótávolsága 1600 és 2500 kilométer között van.

🇺🇸🇺🇦🚀 Trump says he has made a decision on sending Tomahawk missiles to Ukraine. He wants to first confirm how they will be used.



"I will ask some questions. I am not looking to see escalation." pic.twitter.com/tuPaV7E4mS — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 6, 2025

A Reuters értesülései szerint Washington inkább rövidebb hatótávolságú rendszerek biztosítását fontolgatja, vagy megengedné európai szövetségeseinek, hogy ők vásároljanak Ukrajna számára hosszabb hatótávolságú fegyvereket – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna jelenleg a nyugati szövetségesek által biztosított Storm Shadow rakétákra támaszkodik, amelyek hatótávolsága 250 kilométer – jóval kisebb, mint a Tomahawké.

Oroszország továbbra is jelentős rakétafölénnyel rendelkezik, rendszeresen támadva ukrán városokat Kalibr cirkálórakétákkal és Iszkander ballisztikus rakétákkal.