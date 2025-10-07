Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ukrajna

Hatalmas döntés előtt Trump – a béke sorsa múlhat rajta

40 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump október 6-án kijelentette, hogy „nagyjából meghozta a döntést” arról, vajon ellátják-e Ukrajnát Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakétákkal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúTomahawkEgyesült Államok

„Azt hiszem, meg akarom tudni, mit csinálnak velük, hová küldik őket. Fel kell tennem ezt a kérdést” – elmélkedett Trump az Ovális Irodában újságírók előtt.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Getty Images via AFP)

A rakéták, amelyeket Kijev kért, jelentős erősítést jelentenének Ukrajna fegyverarzenáljában, amely jelenleg nagyrészt drónokra támaszkodik a nagy hatótávolságú csapásokhoz. 

Kijev korábban közölte, hogy ezek a fegyverek lehetővé tennék számára, hogy mélyen Oroszország területén található parancsnoki központokat és ellátóbázisokat támadjon.

Miközben a fegyverszállításról szóló döntés körül továbbra is kérdések vannak, Trump azt is hangsúlyozta az újságíróknak, hogy nem akar „eszkalációt látni.”

Az amerikai bizonytalankodás közepette Vlagyimir Putyin orosz elnök október 5-én figyelmeztetett: a „pozitív” irányba mutató orosz–amerikai kapcsolatok összeomlanának, ha Washington Tomahawk rakétákat küldene Ukrajnának.

„A nagy hatótávolságú rakétarendszerek, köztük a Tomahawkok Ukrajnának való szállítása a kialakulóban lévő pozitív tendenciák megsemmisüléséhez vezetne az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban” – mondta Putyin.

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szeptember 28-án megerősítette, hogy az USA „fontolóra veszi” Kijev Tomahawk rakétákkal való ellátását. Ezek hatótávolsága 1600 és 2500 kilométer között van.

A Reuters értesülései szerint Washington inkább rövidebb hatótávolságú rendszerek biztosítását fontolgatja, vagy megengedné európai szövetségeseinek, hogy ők vásároljanak Ukrajna számára hosszabb hatótávolságú fegyvereket – írja a The Kyiv Independent.

Ukrajna jelenleg a nyugati szövetségesek által biztosított Storm Shadow rakétákra támaszkodik, amelyek hatótávolsága 250 kilométer – jóval kisebb, mint a Tomahawké.

Oroszország továbbra is jelentős rakétafölénnyel rendelkezik, rendszeresen támadva ukrán városokat Kalibr cirkálórakétákkal és Iszkander ballisztikus rakétákkal.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!