Hatalmas döntés előtt Trump – a béke sorsa múlhat rajta

„Azt hiszem, meg akarom tudni, mit csinálnak velük, hová küldik őket. Fel kell tennem ezt a kérdést” – elmélkedett Trump az Ovális Irodában újságírók előtt.
A rakéták, amelyeket Kijev kért, jelentős erősítést jelentenének Ukrajna fegyverarzenáljában, amely jelenleg nagyrészt drónokra támaszkodik a nagy hatótávolságú csapásokhoz.
Kijev korábban közölte, hogy ezek a fegyverek lehetővé tennék számára, hogy mélyen Oroszország területén található parancsnoki központokat és ellátóbázisokat támadjon.
Miközben a fegyverszállításról szóló döntés körül továbbra is kérdések vannak, Trump azt is hangsúlyozta az újságíróknak, hogy nem akar „eszkalációt látni.”
Az amerikai bizonytalankodás közepette Vlagyimir Putyin orosz elnök október 5-én figyelmeztetett: a „pozitív” irányba mutató orosz–amerikai kapcsolatok összeomlanának, ha Washington Tomahawk rakétákat küldene Ukrajnának.
„A nagy hatótávolságú rakétarendszerek, köztük a Tomahawkok Ukrajnának való szállítása a kialakulóban lévő pozitív tendenciák megsemmisüléséhez vezetne az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokban” – mondta Putyin.
Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance szeptember 28-án megerősítette, hogy az USA „fontolóra veszi” Kijev Tomahawk rakétákkal való ellátását. Ezek hatótávolsága 1600 és 2500 kilométer között van.
A Reuters értesülései szerint Washington inkább rövidebb hatótávolságú rendszerek biztosítását fontolgatja, vagy megengedné európai szövetségeseinek, hogy ők vásároljanak Ukrajna számára hosszabb hatótávolságú fegyvereket – írja a The Kyiv Independent.
Ukrajna jelenleg a nyugati szövetségesek által biztosított Storm Shadow rakétákra támaszkodik, amelyek hatótávolsága 250 kilométer – jóval kisebb, mint a Tomahawké.
Oroszország továbbra is jelentős rakétafölénnyel rendelkezik, rendszeresen támadva ukrán városokat Kalibr cirkálórakétákkal és Iszkander ballisztikus rakétákkal.