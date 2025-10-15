Trump drogellenes harcában a politikusok kerültek célkeresztbe

Sajtóinformációk szerint az amerikai kormány legalább ötven mexikói politikus és kormánytisztviselő vízumát vonta vissza, a Trump-adminisztráció drogkartellek és azok állítólagos politikai befolyása elleni fellépés részeként. A döntés megrázta Mexikó politikai elitjét, amely rendszeresen utazik az Egyesült Államokba és ehhez vízumra van szüksége. Három korábbi amerikai nagykövet szerint hasonló vízum-visszavonások korábbi adminisztrációk idején is előfordultak, de nem ilyen számban – írta meg az Independent.

Trump drogkartellek elleni harcában most a politikusok kerültek célkeresztbe

Korábban írtunk róla, hogy Mexikói elnöke nem akar együttműködni Trumppal drogbandák elleni háborúban.

A Trump-adminisztráció új módokat talál arra, hogy nagyobb nyomást gyakoroljon Mexikóra

– mondta Tony Wayne, az Egyesült Államok volt mexikói nagykövete.

Trump keményen lépett fel

Egy magas rangú mexikói politikus elmondta, hogy a kormányzó Morena párt több mint ötven tagját, valamint más pártok tucatnyi tisztviselőjét is érinti az intézkedés. A források névtelenséget kértek, mivel érzékeny ügyről van szó. A Reutersnek eddig csupán négyen erősítették meg, hogy elvették vízumukat, köztük Marina del Pilar Avila, aki kategorikusan tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban állna a szervezett bűnözéssel. Egy magas rangú amerikai külügyi tisztviselő közölte:

A vízumokat – beleértve a külföldi tisztviselőkét is – bármikor vissza lehet vonni, ha tevékenységük ellentétes az Egyesült Államok nemzeti érdekeivel [...] A Trump-adminisztráció jó munkakapcsolatot ápol a Sheinbaum-kormánnyal, és továbbra is arra törekszik, hogy fejlessze a kétoldalú kapcsolatokat.

Christopher Landau, az Egyesült Államok korábbi mexikói nagykövete és a külügyminisztérium második embere nem titkolta, hogy kedveli az efféle szigorú intézkedéseket: az X-en „El Quitavisas”-ként, azaz „Vízumelvonóként” hivatkozik magára.

Nem csak Mexikó érintett

Az amerikai külügyminisztérium múlt hónapban bejelentette, hogy visszavonja Gustavo Petro kolumbiai elnök vízumát, miután az New Yorkban egy palesztinpárti tüntetésen felszólalt, és felszólította az amerikai katonákat, hogy ne engedelmeskedjenek Trump parancsainak.