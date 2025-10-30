Trump elárulta, miről állapodott meg Hszi Csin-pinggel az ukrajnai háborúról

Donald Trump amerikai elnök találkozott Hszi Csin-ping kínai vezetővel csütörtökön. A Reuters szerint a találkozó egy óra negyven percig tartott. Az eredményekről Trump úgy nyilatkozott, hogy „ez egy lenyűgöző találkozó volt, és számos fontos döntést hoztunk”.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Trump bejelentést tett Ukrajnáról

Trump közölte, hogy Hszi Csin-pinggel az ukrajnai háborúról is tárgyalt.

Hosszasan beszéltünk Hszivel Ukrajnáról. Együtt fogunk dolgozni azon, hogy tegyünk valamit

– mondta.

Hozzátette:

Hszi segíteni fog nekünk az ukrajnai kérdésben, de ennél többet nem tehetünk.

Trump a kínai vezetővel való találkozót „12-re 10-ből” értékelte, és kölcsönös látogatásokat jelentett be.

Áprilisban Kínába utazom, Hszi Csin-ping pedig valamivel később idejön

– mondta.

A gazdasági ügyekkel kapcsolatban Trump szerint a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos kérdés „rendeződött”, hozzátéve, hogy „Kína részéről már nincsenek akadályok”. Washington azonnali hatállyal csökkenti a korábban bevezetett vámokat.

Trump egyébként azt mondta, hogy a Hszi elnökkel folytatott találkozó „nagy siker” és „nagy megtiszteltetés” volt, és méltatta vezetői képességeit.

Trump azt is elmondta, hogy „túl elfoglalt volt” ahhoz, hogy találkozzon Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel ezen az úton, de „visszajöhet”.

