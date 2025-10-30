Trump elárulta, miről állapodott meg Hszi Csin-pinggel az ukrajnai háborúról

Donald Trump amerikai elnök találkozott Hszi Csin-ping kínai vezetővel csütörtökön. A Reuters szerint a találkozó egy óra negyven percig tartott. Az eredményekről Trump úgy nyilatkozott, hogy „ez egy lenyűgöző találkozó volt, és számos fontos döntést hoztunk”.
Trump bejelentést tett Ukrajnáról
Trump közölte, hogy Hszi Csin-pinggel az ukrajnai háborúról is tárgyalt.
Hosszasan beszéltünk Hszivel Ukrajnáról. Együtt fogunk dolgozni azon, hogy tegyünk valamit
– mondta.
Hozzátette:
Hszi segíteni fog nekünk az ukrajnai kérdésben, de ennél többet nem tehetünk.
Trump a kínai vezetővel való találkozót „12-re 10-ből” értékelte, és kölcsönös látogatásokat jelentett be.
Áprilisban Kínába utazom, Hszi Csin-ping pedig valamivel később idejön
– mondta.
A gazdasági ügyekkel kapcsolatban Trump szerint a ritkaföldfémek kereskedelmével kapcsolatos kérdés „rendeződött”, hozzátéve, hogy „Kína részéről már nincsenek akadályok”. Washington azonnali hatállyal csökkenti a korábban bevezetett vámokat.
Trump egyébként azt mondta, hogy a Hszi elnökkel folytatott találkozó „nagy siker” és „nagy megtiszteltetés” volt, és méltatta vezetői képességeit.
Trump azt is elmondta, hogy „túl elfoglalt volt” ahhoz, hogy találkozzon Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel ezen az úton, de „visszajöhet”.
Korábban arról is írtunk, hogy Kína új korszakot nyitott az űrversenyben.