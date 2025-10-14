Megszólalt Bill Clinton: döbbenetes dolgot mondott!

Bill Clinton volt amerikai elnök dicsérte Donald Trumpot az Izrael és a Hamász közötti béke létrejöttében játszott szerepéért. Clinton szerint Trump és kormánya, valamint Katar és más regionális partnerek is elismerést érdemelnek, amiért a béketárgyalásokat sikerre vitték. A két politikus közötti régi viszály ellenére Clinton most elismerő szavakkal illette utódját – írja a FOX News.

Már a Clinton házaspár is Trump eredményit dícsérte

Fotó: SAUL LOEB / POOL

Bill Clinton szerint az amerikai elnök és a nemzetközi partnerek „nagy elismerést érdemelnek”, amiért a tárgyalásokat sikerült a megfelelő mederben tartani.

A 2023. október 7-i, Izrael elleni támadás borzalmai és a kirobbant konfliktus elviselhetetlen emberi veszteségeket okoztak

– írta Clinton. „Nehéz volt végignézni, és szinte lehetetlen megmagyarázni.”

Hálás vagyok, hogy a tűzszünet érvénybe lépett, az utolsó 20 túsz kiszabadult, és hogy a sürgősen szükséges humanitárius segítség elkezdett beáramlani Gázába

– folytatta. Clinton hozzátette, hogy az Egyesült Államok, a régió és a nemzetközi közösség támogatásával Izraelnek és a Hamásznak meg kell próbálnia ezt a „törékeny pillanatot tartós békévé alakítani, amely biztosítja mind a palesztinok, mind az izraeliek méltóságát és biztonságát.”

Hiszem, hogy el tudnak jutni idáig, de csak akkor, ha közösen tesznek ezért

– mondta Clinton.

My statement on the ceasefire between Israel and Hamas: pic.twitter.com/lN0xQxGHfT — Bill Clinton (@BillClinton) October 13, 2025

A dicséret az évek óta tartó viszály közepette érkezett

A konfliktus a 2016-os elnökválasztási kampányából ered. A Clinton házaspár azzal vádolta Trumpot, hogy elnöksége aláásta a demokratikus normákat. Bill Clinton korábban azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak védenie kell nemzetközi szövetségeseit, ugyanakkor önmérsékletre is kell intenie. Korábban írtunk róla, hogy Trump hatalmas ütést vitt be Bidennek, de Hillary Clinton sem úszta meg.

Meg kell győznünk közel-keleti barátainkat arról, hogy kiállunk mellettük és megpróbáljuk megvédeni őket [...] De be nem jelentett háborúkat indítani, amelyek elsődleges áldozatai a politikailag nem érintett civilek, akik csak tisztességes életet szeretnének élni, nem jó megoldás.

Bill Clinton elismerte, hogy az Egyesült Államoknak meg kell próbálnia megakadályozni, hogy Irán nukleáris fegyverhez jusson, de ismét hangsúlyozta az ártatlan életek védelmének fontosságát.

Én is úgy gondolom, hogy meg kell próbálnunk megállítani Iránt abban, hogy nukleáris fegyverhez jusson

– tette hozzá a volt amerikai elnök.