Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Trump

Háborús feszültség Budapesten – Tomahawk rakéták nélkül maradhat Ukrajna

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump amerikai elnök egyelőre nem döntött arról, küld-e Tomahawk rakétákat Ukrajnának. Trump és Putyin Budapestre érkezik békecsúcsra. Orbán Viktor kulcsfontosságú szereplő a béketeremtésben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpTomahawkTrump-Putyin-találkozóPutyinZelenszkijrakétaWashington

Trump október 16-án, röviddel Zelenszkij washingtoni látogatása előtt közölte: az Egyesült Államoknak is szüksége van a Tomahawk rakétákra, ezért nem biztos, hogy azokat Ukrajnának adják – írja a Kyiv Independent.

trump-habozik-tomahawk-beszelt-putyin
Trump habozik a Tomahawk rakéták szállításával Ukrajnának Fotó: AFP

Az Amerikai Egyesült Államoknak is szüksége van Tomahawk rakétákra. Sok van belőlük, de szükségünk van rájuk. Nem meríthetjük ki az országunk készleteit

– mondta az elnök az Ovális Irodában. Majd hozzátette: „Nem tudom, mit tehetünk ez ügyben.”

Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten, a magyar fővárosban találkozik. Az amerikai vezető erről saját közösségi oldalán, a Truth Socialon számolt be. 

Orbán Viktor és Magyarország főszereplő lett a béketeremtésben.

A találkozón Zelenszkij várhatóan nyomást gyakorolna Trumpra

Az ukrán elnök reggel érkezett Washingtonba. A találkozón Zelenszkij várhatóan nyomást gyakorolna majd Trumpra, hogy engedélyezze a hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták szállítását. Ezek a fegyverek akár 2500 kilométeres távolságból is képesek célpontokat megsemmisíteni.

A döntést nehezíti, hogy Trump a nyilatkozata előtt két és fél órán keresztül egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyinnal. 

A Kreml szerint az orosz elnök a beszélgetés során kifejezetten szóba hozta a Tomahawk-rakéták kérdését. Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott: 

Vlagyimir Putyin megismételte álláspontját, miszerint a Tomahawk-rakéták nem változtatnának a harctéri helyzeten, viszont komolyan rontanák a két ország kapcsolatát, és a békés rendezés kilátásait.

US Defense Secretary Pete Hegseth looks on ahead of the meeting of the Ukraine Defence Contact Group, part of the meeting of NATO Ministers of Defence Summit at the NATO headquarters in Brussels on October 15, 2025. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP)
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter Fotó: AFP

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter eközben titokzatos megjegyzést tett: szerinte Washington kész arra, hogy „az USA olyan módon reagáljon, ahogy csak az USA tud”. 

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt a Trump–Putyin-telefon után közölte: az amerikai elnök szerint egy Putyin–Zelenszkij találkozó „lehetséges”, és Trump „nem zárta le az ajtót” a két vezető egyeztetése előtt.

Zelenszkij: Oroszország továbbra is terrorizálja Ukrajnát

Eközben Zelenszkij új bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, melyben vázolta, hogy szerinte Oroszország semmit sem változtatott háborús taktikáján, továbbra is „terrorizálja az életet” Ukrajnában. Az ukrán elnök arról számolt be, hogy drónok és rakéták támadták meg Krivij Rihet, civil infrastruktúrát érve. Hozzátette: 

az elmúlt hetekben nem telt el olyan éjszaka, amikor Oroszország ne indított volna támadást, és a célpontok túlnyomó többsége az ukrán energiaellátást célozta. 

Zelenszkij szerint ez „szisztematikus terrorhadjárat” az ország energiarendszere ellen. Az elnök úgy fogalmazott, Moszkva célja, hogy Ukrajnát „az emberi élet számára veszélyes és kínzó szigetté” tegye. Hangsúlyozta: ezt nem szabad hagyni, és Oroszország csak akkor lesz kénytelen befejezni a háborút, ha már nem tudja folytatni. 

A valódi béke iránti hajlandóság nem a szavakban, hanem a támadások leállításában rejlik

– tette hozzá Zelenszkij.

Kapcsolódó cikkek:

Az Európai Bizottság bemutatta a háborús tervét, miközben Trump és Putyin a békén dolgozik
Ma dől el Ukrajna sorsa? Trump felhívja Putyint
Szijjártó Péter: Nagyszerű hír, hogy Trump és Putyin újra beszéltek

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!