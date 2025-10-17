Háborús feszültség Budapesten – Tomahawk rakéták nélkül maradhat Ukrajna

Trump október 16-án, röviddel Zelenszkij washingtoni látogatása előtt közölte: az Egyesült Államoknak is szüksége van a Tomahawk rakétákra, ezért nem biztos, hogy azokat Ukrajnának adják – írja a Kyiv Independent.

Az Amerikai Egyesült Államoknak is szüksége van Tomahawk rakétákra. Sok van belőlük, de szükségünk van rájuk. Nem meríthetjük ki az országunk készleteit

– mondta az elnök az Ovális Irodában. Majd hozzátette: „Nem tudom, mit tehetünk ez ügyben.”

Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten, a magyar fővárosban találkozik. Az amerikai vezető erről saját közösségi oldalán, a Truth Socialon számolt be.

Orbán Viktor és Magyarország főszereplő lett a béketeremtésben.

A találkozón Zelenszkij várhatóan nyomást gyakorolna Trumpra

Az ukrán elnök reggel érkezett Washingtonba. A találkozón Zelenszkij várhatóan nyomást gyakorolna majd Trumpra, hogy engedélyezze a hosszú hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták szállítását. Ezek a fegyverek akár 2500 kilométeres távolságból is képesek célpontokat megsemmisíteni.

A döntést nehezíti, hogy Trump a nyilatkozata előtt két és fél órán keresztül egyeztetett telefonon Vlagyimir Putyinnal.

A Kreml szerint az orosz elnök a beszélgetés során kifejezetten szóba hozta a Tomahawk-rakéták kérdését. Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója úgy fogalmazott:

Vlagyimir Putyin megismételte álláspontját, miszerint a Tomahawk-rakéták nem változtatnának a harctéri helyzeten, viszont komolyan rontanák a két ország kapcsolatát, és a békés rendezés kilátásait.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter eközben titokzatos megjegyzést tett: szerinte Washington kész arra, hogy „az USA olyan módon reagáljon, ahogy csak az USA tud”.

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt a Trump–Putyin-telefon után közölte: az amerikai elnök szerint egy Putyin–Zelenszkij találkozó „lehetséges”, és Trump „nem zárta le az ajtót” a két vezető egyeztetése előtt.

Zelenszkij: Oroszország továbbra is terrorizálja Ukrajnát

Eközben Zelenszkij új bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, melyben vázolta, hogy szerinte Oroszország semmit sem változtatott háborús taktikáján, továbbra is „terrorizálja az életet” Ukrajnában. Az ukrán elnök arról számolt be, hogy drónok és rakéták támadták meg Krivij Rihet, civil infrastruktúrát érve. Hozzátette:

az elmúlt hetekben nem telt el olyan éjszaka, amikor Oroszország ne indított volna támadást, és a célpontok túlnyomó többsége az ukrán energiaellátást célozta.