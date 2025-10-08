Nagy a baj: Trump katonákat küldött Chicagóba

A Pentagon egyik tisztviselője szerint mintegy 200 texasi nemzeti gárdista érkezett Illinois területére, és bevetésük várhatóan hatvan napig tart majd. Helyi beszámolók szerint a katonákat az Elwood városában található katonai létesítményben látták, mintegy 90 kilométerre Chicago központjától, írja a Tagesschau.

Greg Abbott, Texas állam kormányzója (Fotó: Getty Images/AFP/Gregory Shamus)

Greg Abbott, Texas republikánus kormányzója hétfő este az X közösségi oldalon fényképet posztolt a bevetésre induló katonákról, a képaláírásban pedig azt írta:

Bármikor készen állnak. Azonnal bevetésre kész

Trump rendet tesz

J.B. Pritzker, Illinois demokrata kormányzója hevesen tiltakozott az akció ellen, „Trump inváziójának” nevezve a lépést.

Azt látjuk, hogy katonák érkeznek Texasból, de nem kapunk semmilyen hivatalos tájékoztatást a kormánytól. Ez példátlan és veszélyes helyzet

– mondta.

J. B. Pritzker, Illinois kormányzója sajtótájékoztatón beszél Chicagóban (Fotó: Getty Images/AFP/ Scott Olson)

Az állam főügyésze, Kwame Raoul szerint Trump a Nemzeti Gárdát politikai fegyverként használja, „hogy megbüntesse ellenfeleit”. A kormányzó és Chicago városa már jogi úton is fellépett: keresetükben arra kérik a bíróságot, hogy tiltsa meg a gárdisták állomásoztatását Illinois területén.

A szövetségi és állami hatáskörök ütközése

Az Egyesült Államokban a Nemzeti Gárda békeidőben az adott állam kormányzójának alárendelt katonai tartalékerő, amelyet többnyire természeti katasztrófák, zavargások vagy vészhelyzetek esetén vetnek be. Országos szükséghelyzet idején azonban az elnök átveheti felettük a parancsnokságot.

Illinois mellett több más demokrata irányítású állam – köztük Oregon és Kalifornia – is hasonló jogi harcot vív Washingtonnal. Oregoni bíróságok korábban már megakadályozták a Nemzeti Gárda bevetését Portlandben, miután Trump a bevándorlási razziák elleni tüntetések megfékezésére hivatkozva rendelte el a katonai fellépést.

Trump a romló bűnügyi helyzetre hivatkozik

Trump hivatalos indoklása szerint a Nemzeti Gárda chicagói bevetésére a városban „elszabadult bűnözés” és a „szövetségi létesítmények védelme” miatt van szükség. Chicago hagyományosan a demokraták egyik legerősebb bástyája, ugyanakkor régóta küzd a fegyveres bűncselekmények magas arányával.