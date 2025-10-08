Hírlevél

Rendkívüli

Meghalt Mezey György

Trump

Nagy a baj: Trump katonákat küldött Chicagóba

Egyre feszültebb a helyzet az Egyesült Államokban: Donald Trump texasi nemzeti gárdistákat vezényelt Illinois államba, ahol a demokrata vezetés tiltakozik a lépés ellen és bírósághoz fordult. A katonák Chicagóhoz közelre érkeztek meg. A helyi kormányzó „Trump inváziójáról” beszél, a Fehér Ház a közbiztonság helyreállítására hivatkozik.
A Pentagon egyik tisztviselője szerint mintegy 200 texasi nemzeti gárdista érkezett Illinois területére, és bevetésük várhatóan hatvan napig tart majd. Helyi beszámolók szerint a katonákat az Elwood városában található katonai létesítményben látták, mintegy 90 kilométerre Chicago központjától, írja a Tagesschau.

Trump
Greg Abbott, Texas állam kormányzója (Fotó: Getty Images/AFP/Gregory Shamus)

Greg Abbott, Texas republikánus kormányzója hétfő este az X közösségi oldalon fényképet posztolt a bevetésre induló katonákról, a képaláírásban pedig azt írta: 

Bármikor készen állnak. Azonnal bevetésre kész

Trump rendet tesz

J.B. Pritzker, Illinois demokrata kormányzója hevesen tiltakozott az akció ellen, „Trump inváziójának” nevezve a lépést.

Azt látjuk, hogy katonák érkeznek Texasból, de nem kapunk semmilyen hivatalos tájékoztatást a kormánytól. Ez példátlan és veszélyes helyzet 

– mondta.

CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 06: Illinois Gov. JB Pritzker speaks at a news conference October 06, 2025 in Chicago, Illinois. Pritzker, Chicago Mayor Brandon Johnson and other political leaders addressed President Donald Trump's threat to deploy the National Guard to the city. Pritzker accused the president of using the troops as political props and of trying to incite violence in the city for political gain. Scott Olson/Getty Images/AFP (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
J. B. Pritzker, Illinois kormányzója sajtótájékoztatón beszél Chicagóban (Fotó: Getty Images/AFP/ Scott Olson)

Az állam főügyésze, Kwame Raoul szerint Trump a Nemzeti Gárdát politikai fegyverként használja, „hogy megbüntesse ellenfeleit”. A kormányzó és Chicago városa már jogi úton is fellépett: keresetükben arra kérik a bíróságot, hogy tiltsa meg a gárdisták állomásoztatását Illinois területén.

A szövetségi és állami hatáskörök ütközése

Az Egyesült Államokban a Nemzeti Gárda békeidőben az adott állam kormányzójának alárendelt katonai tartalékerő, amelyet többnyire természeti katasztrófák, zavargások vagy vészhelyzetek esetén vetnek be. Országos szükséghelyzet idején azonban az elnök átveheti felettük a parancsnokságot.

Illinois mellett több más demokrata irányítású állam – köztük Oregon és Kalifornia – is hasonló jogi harcot vív Washingtonnal. Oregoni bíróságok korábban már megakadályozták a Nemzeti Gárda bevetését Portlandben, miután Trump a bevándorlási razziák elleni tüntetések megfékezésére hivatkozva rendelte el a katonai fellépést.

Trump a romló bűnügyi helyzetre hivatkozik

Trump hivatalos indoklása szerint a Nemzeti Gárda chicagói bevetésére a városban „elszabadult bűnözés” és a „szövetségi létesítmények védelme” miatt van szükség. Chicago hagyományosan a demokraták egyik legerősebb bástyája, ugyanakkor régóta küzd a fegyveres bűncselekmények magas arányával.

A bíróság csütörtökön dönthet arról, engedélyezi-e a katonák további jelenlétét Illinois-ban. Addig is a texasi gárdisták az elwoodi bázison maradnak – távol a nyilvánosságtól, de az ország figyelmének középpontjában.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter szombaton helyezte kilátásba a pótlólagos fegyveres egységek kivezénylését, miután Chicago közelében tüntetők autókkal vonták körgyűrűbe és fenyegették a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Border Enforcement - ICE) több ügynökét.
 

 

