Nagy a baj: Trump katonákat küldött Chicagóba

A Pentagon egyik tisztviselője szerint mintegy 200 texasi nemzeti gárdista érkezett Illinois területére, és bevetésük várhatóan hatvan napig tart majd. Helyi beszámolók szerint a katonákat az Elwood városában található katonai létesítményben látták, mintegy 90 kilométerre Chicago központjától, írja a Tagesschau.
Greg Abbott, Texas republikánus kormányzója hétfő este az X közösségi oldalon fényképet posztolt a bevetésre induló katonákról, a képaláírásban pedig azt írta:
Bármikor készen állnak. Azonnal bevetésre kész
J.B. Pritzker, Illinois demokrata kormányzója hevesen tiltakozott az akció ellen, „Trump inváziójának” nevezve a lépést.
Azt látjuk, hogy katonák érkeznek Texasból, de nem kapunk semmilyen hivatalos tájékoztatást a kormánytól. Ez példátlan és veszélyes helyzet
– mondta.
Az állam főügyésze, Kwame Raoul szerint Trump a Nemzeti Gárdát politikai fegyverként használja, „hogy megbüntesse ellenfeleit”. A kormányzó és Chicago városa már jogi úton is fellépett: keresetükben arra kérik a bíróságot, hogy tiltsa meg a gárdisták állomásoztatását Illinois területén.
Az Egyesült Államokban a Nemzeti Gárda békeidőben az adott állam kormányzójának alárendelt katonai tartalékerő, amelyet többnyire természeti katasztrófák, zavargások vagy vészhelyzetek esetén vetnek be. Országos szükséghelyzet idején azonban az elnök átveheti felettük a parancsnokságot.
Illinois mellett több más demokrata irányítású állam – köztük Oregon és Kalifornia – is hasonló jogi harcot vív Washingtonnal. Oregoni bíróságok korábban már megakadályozták a Nemzeti Gárda bevetését Portlandben, miután Trump a bevándorlási razziák elleni tüntetések megfékezésére hivatkozva rendelte el a katonai fellépést.
Trump hivatalos indoklása szerint a Nemzeti Gárda chicagói bevetésére a városban „elszabadult bűnözés” és a „szövetségi létesítmények védelme” miatt van szükség. Chicago hagyományosan a demokraták egyik legerősebb bástyája, ugyanakkor régóta küzd a fegyveres bűncselekmények magas arányával.
A bíróság csütörtökön dönthet arról, engedélyezi-e a katonák további jelenlétét Illinois-ban. Addig is a texasi gárdisták az elwoodi bázison maradnak – távol a nyilvánosságtól, de az ország figyelmének középpontjában.
Kristi Noem belbiztonsági miniszter szombaton helyezte kilátásba a pótlólagos fegyveres egységek kivezénylését, miután Chicago közelében tüntetők autókkal vonták körgyűrűbe és fenyegették a Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Border Enforcement - ICE) több ügynökét.