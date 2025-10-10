Trump csúnyán berágott – drasztikus lépést helyezett kilátásba

Drasztikus lépést helyezett kilátásba Donald Trump amerikai elnök, miután Kína megszigorította a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó szabályokat – hívja fel a figyelmet a BBC.

Trump nem látja értelmét a Hszi Csin-pinggel tervezett találkozónak (Fotó: Xinhua via AFP)

Trumpnak a közösségi médiában közzétett szavai szerint „nincs oka” találkozni a kínai elnökkel, így kútba eshet a hónap végére tervezett találkozó Hszi Csin-ping kínai államfővel. Az amerikai elnök azzal vádolta Kínát, hogy „nagyon ellenségessé vált” és megpróbálja „fogva tartani” a világot.

Az elmúlt időszakban nyugvópontra jutott vámháború is új fordulatot vehet Kína és az Egyesült Államok között, Trump ugyanis a kínai árukra kivetett vámok „hatalmas” emelését helyezte kilátásba. Mint arról beszámoltunk, a két ország májusban állapodott meg az egymás termékeire kirótt büntetővámok visszavonásáról, emellett tárgyaltak az olyan kényes kérdésekről, mint a TikTok jövője, vagy a mezőgazdasági termékek, illetve a ritkaföldfémek kereskedelme. Utóbbiak nélkülözhetetlenek többek között az autógyártásban és a mobiltelefonok előállításában.

Trump szavai a pénzügyi piacokat sem hagyták érintetlenül, szavaira a New York-i tőzsde 1,4 százalékos eséssel reagált.

Peking a fent említett szigorítás mellett versenyfelügyeleti eljárást indított az amerikai Qualcomm technológiai cég ellen, ami akadályokat gördíthet egy másik chipgyártó vállalat felvásárlása elé. A kínai vezetés ezen felül új kikötői díj bevezetését is tervezi, amely kifejezetten az amerikai tulajdonú, illetve amerikai cégek által üzemeltetett hajókat célozná.

Nagyon furcsa dolgok történnek Kínában!

– fogalmazott bejegyzésében Trump.

Nagyon ellenségessé válnak

– tette hozzá.