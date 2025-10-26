Trump újabb konfliktust zárt le

Az amerikai elnök nemrég Malajziába érkezett, ahol a Thaiföld és Kambodzsa aláírta a két ország közötti határvitát rendező békeszerződést. Donald Trump szerint mind két ország jól járt a béke megkötésével, hiszen amíg amíg békében élnek, addig a kereskedel is virágozni fog – írja a BBC.
Az amerikai elnök éppen ezért a békeszerződés aláírása után gazdasági megállapodást is kötött az érintett két országgal.
Mint ismeretes, Thaiföld és Kambodzsa között még Júliusban robbant ki a fegyveres konfliktus, a két ország határán húzódó vitatott területen. A határon állomásozó katonák lőfegyveres konfrontációjából aztán nagyon gyorsan tüzérségi csapásokkal és légicsapásokkal tarkított harc bontakozott ki. Eközben mind két kormányzat kölcsönösen a másikra hárította a kirobbantás felelősségét.
Donald Trump azonban egy ponton jelezte a két ország vezetése számára, hogy saját addigi kereskedelmi megállapodásukat kockáztatják, amennyiben nem hagynak fel a harccal.
Ez pedig láthatóan meg is tette a hatását. A malajziai tárgyaláson Kambodzsa miniszterelnöke, Hun Manet megköszönte az amerikai elnök közvetítését, valamint hangsúlyozta, hogy Trump áldozatos munkája nélkül nem lett volna lehetséges a béke. Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnök szintén háláját fejezte ki az amerikai elnök számára, valamint hangsúlyozta, hogy a fegyverkezés megszüntetésre a hadifoglyok kiszabadulása egy kiemelkedő lépés a tartós béke irányába.
Trump és a kambodzsai vezetés békeszerződésként hivatkozott az aláírt dokumentumra, addig a thai vezetőség és a küldöttség következetesen a két ország közötti megállapodásnak nevezte, kerülve a békeszerződés kifejezést.