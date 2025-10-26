Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kós Hubert 100 méter háton is világcsúcsot úszott

Trump

Trump újabb konfliktust zárt le

17 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az amerikai elnök nemrég Malajziába érkezett, ahol Thaiföld és Kambodzsa hivatalosan is aláírt egy békeszerződést. Donald Trump az aláírás után mind két országgal megkötötte a kereskedelmi megállapodást is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
TrumpkambodzsaThaiföld

Az amerikai elnök nemrég Malajziába érkezett, ahol a Thaiföld és Kambodzsa aláírta a két ország közötti határvitát rendező békeszerződést. Donald Trump szerint mind két ország jól járt a béke megkötésével, hiszen amíg amíg békében élnek, addig a kereskedel is virágozni fog – írja a BBC.

Trump felügyelete alatt újabb békeszerződést írtak alá
Trump felügyelete alatt újabb békeszerződést írtak alá 
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az amerikai elnök éppen ezért a békeszerződés aláírása után gazdasági megállapodást is kötött az érintett két országgal. 

Mint ismeretes, Thaiföld és Kambodzsa között még Júliusban robbant ki a fegyveres konfliktus, a két ország határán húzódó vitatott területen. A határon állomásozó katonák lőfegyveres konfrontációjából aztán nagyon gyorsan tüzérségi csapásokkal és légicsapásokkal tarkított harc bontakozott ki. Eközben mind két kormányzat kölcsönösen a másikra hárította a kirobbantás felelősségét. 

Donald Trump azonban egy ponton jelezte a két ország vezetése számára, hogy saját addigi kereskedelmi megállapodásukat kockáztatják, amennyiben nem hagynak fel a harccal. 

Ez pedig láthatóan  meg is tette a hatását. A malajziai tárgyaláson Kambodzsa miniszterelnöke, Hun Manet megköszönte az amerikai elnök közvetítését, valamint hangsúlyozta, hogy Trump áldozatos munkája nélkül nem lett volna lehetséges a béke. Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnök szintén háláját fejezte ki az amerikai elnök számára, valamint hangsúlyozta, hogy a fegyverkezés megszüntetésre a hadifoglyok kiszabadulása egy kiemelkedő lépés a tartós béke irányába. 

Trump és a kambodzsai vezetés békeszerződésként hivatkozott az aláírt dokumentumra, addig a thai vezetőség és a küldöttség következetesen a két ország közötti megállapodásnak nevezte, kerülve a békeszerződés kifejezést. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!