Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Donald Trump vasárnap gyorsan felszállt az Air Force One-ra a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtéren – de ezúttal nem a megszokott nagylépcsős feljárón, hanem a kisebb, hátsó lépcsőn keresztül. A döntés oka a fokozott biztonsági készültség, amelyet nem sokkal korábban vezettek be a repülőtér környékén egy gyanús incidens miatt – írja a Fox.

Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére Fotó: AFP

A Titkosszolgálat egy gyanús szerkezetet fedezett fel a környéken – egy emelt vadászállványt, ahonnan tökéletes rálátás nyílt az elnöki repülőgép mozgására.

A helyszínen nem tartóztattak le senkit, és egyelőre nem tudni, ki állhat az eset mögött. Kash Patel, az FBI igazgatója elmondta, hogy az ügynökség átvette a nyomozás irányítását, és több egységet is a helyszínre küldtek.

Az Air Force One leszállási zónájának közelében találták meg a szerkezetet. A helyszínen nem volt senki, de az FBI minden bizonyítékot begyűjt, és mobil elemző egységeink is dolgoznak az ügyön

– fogalmazott Patel.

🚨 BREAKING: The US Secret Service has uncovered a "suspicious HUNTING STAND" with DIRECT line of sight to where President Trump exits Air Force One at Palm Beach International Airport



Reportedly set up "MONTHS AGO."



They will never stop going after him. Trump is in Florida NOW… pic.twitter.com/2m67HGxpcJ — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 19, 2025

Az Egyesült Államok Titkosszolgálata (USSS) közölte, hogy az FBI mellett a Palm Beach megyei rendőrséggel is együttműködnek a vizsgálatban. „A vadászállványt az elnök érkezése előtti előzetes biztonsági bejárás során fedezték fel. Az eset nem befolyásolta az elnök mozgását, és senkit sem találtak a közelben” – mondta Anthony Guglielmi, az USSS szóvivője.

Guglielmi hozzátette, hogy a részleteket egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra, de az eset jól mutatja, mennyire fontosak az elnököt védő többrétegű biztonsági rendszerek.

A mostani ügy különösen érzékeny, mert korábban Ryan Routh Trump meggyilkolására készült egy palmbeachi golfpályán. A férfi egy bokrok közé álcázott mesterlövészállásból akarta rálőni az elnökre, de még időben elfogták.