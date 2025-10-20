Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

Donald Trump vasárnap gyorsan felszállt az Air Force One-ra a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtéren – de ezúttal nem a megszokott nagylépcsős feljárón, hanem a kisebb, hátsó lépcsőn keresztül. A döntés oka a fokozott biztonsági készültség, amelyet nem sokkal korábban vezettek be a repülőtér környékén egy gyanús incidens miatt – írja a Fox.
A Titkosszolgálat egy gyanús szerkezetet fedezett fel a környéken – egy emelt vadászállványt, ahonnan tökéletes rálátás nyílt az elnöki repülőgép mozgására.
A helyszínen nem tartóztattak le senkit, és egyelőre nem tudni, ki állhat az eset mögött. Kash Patel, az FBI igazgatója elmondta, hogy az ügynökség átvette a nyomozás irányítását, és több egységet is a helyszínre küldtek.
Az Air Force One leszállási zónájának közelében találták meg a szerkezetet. A helyszínen nem volt senki, de az FBI minden bizonyítékot begyűjt, és mobil elemző egységeink is dolgoznak az ügyön
– fogalmazott Patel.
Fokozott biztonság Trump körül: vadászállványt találtak az Air Force One közelében
Az Egyesült Államok Titkosszolgálata (USSS) közölte, hogy az FBI mellett a Palm Beach megyei rendőrséggel is együttműködnek a vizsgálatban. „A vadászállványt az elnök érkezése előtti előzetes biztonsági bejárás során fedezték fel. Az eset nem befolyásolta az elnök mozgását, és senkit sem találtak a közelben” – mondta Anthony Guglielmi, az USSS szóvivője.
Guglielmi hozzátette, hogy a részleteket egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra, de az eset jól mutatja, mennyire fontosak az elnököt védő többrétegű biztonsági rendszerek.
A mostani ügy különösen érzékeny, mert korábban Ryan Routh Trump meggyilkolására készült egy palmbeachi golfpályán. A férfi egy bokrok közé álcázott mesterlövészállásból akarta rálőni az elnökre, de még időben elfogták.