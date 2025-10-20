Hírlevél

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett: „Kemény lesz”

Donald Trump

Újabb merényletre készültek Donald Trump ellen?

29 perce
Fokozott biztonsági intézkedések mellett szállt fel Donald Trump amerikai elnök vasárnap Palm Beachből. A Titkosszolgálat ugyanis egy gyanús vadászállványt fedezett fel a repülőtér közelében, ahonnan rálátni az elnöki repülőgépre. Az FBI már nyomoz az ügyben.
Donald Trump vasárnap gyorsan felszállt az Air Force One-ra a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtéren – de ezúttal nem a megszokott nagylépcsős feljárón, hanem a kisebb, hátsó lépcsőn keresztül. A döntés oka a fokozott biztonsági készültség, amelyet nem sokkal korábban vezettek be a repülőtér környékén egy gyanús incidens miatt – írja a Fox.

Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére
Donald Trump elnök vasárnap a Palm Beach-i nemzetközi repülőtéren gyorsan felszállt az Air Force One fedélzetére Fotó: AFP

A Titkosszolgálat egy gyanús szerkezetet fedezett fel a környéken – egy emelt vadászállványt, ahonnan tökéletes rálátás nyílt az elnöki repülőgép mozgására. 

A helyszínen nem tartóztattak le senkit, és egyelőre nem tudni, ki állhat az eset mögött. Kash Patel, az FBI igazgatója elmondta, hogy az ügynökség átvette a nyomozás irányítását, és több egységet is a helyszínre küldtek.

Az Air Force One leszállási zónájának közelében találták meg a szerkezetet. A helyszínen nem volt senki, de az FBI minden bizonyítékot begyűjt, és mobil elemző egységeink is dolgoznak az ügyön

– fogalmazott Patel.

Fokozott biztonság Trump körül: vadászállványt találtak az Air Force One közelében

Az Egyesült Államok Titkosszolgálata (USSS) közölte, hogy az FBI mellett a Palm Beach megyei rendőrséggel is együttműködnek a vizsgálatban. „A vadászállványt az elnök érkezése előtti előzetes biztonsági bejárás során fedezték fel. Az eset nem befolyásolta az elnök mozgását, és senkit sem találtak a közelben” – mondta Anthony Guglielmi, az USSS szóvivője.

Guglielmi hozzátette, hogy a részleteket egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra, de az eset jól mutatja, mennyire fontosak az elnököt védő többrétegű biztonsági rendszerek.

A mostani ügy különösen érzékeny, mert korábban Ryan Routh Trump meggyilkolására készült egy palmbeachi golfpályán. A férfi egy bokrok közé álcázott mesterlövészállásból akarta rálőni az elnökre, de még időben elfogták.

