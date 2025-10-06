Trump robbantotta a diplomáciai bombát: Kuba vért ont Ukrajnában Oroszország oldalán!

Az amerikai külügyminisztérium október 2-án kelt, nem titkosított utasítása szerint a világ számos pontján működő amerikai diplomáciai misszióknak azt kell hangsúlyozniuk: a kubai kormány nem áldozat, hanem aktív szereplő, amely hozzájárul az ukrajnai vérontáshoz. A távirat úgy fogalmaz, hogy Észak-Korea után Kuba küldi a legtöbb külföldi katonát Oroszország támogatására, a becslések 1000 és 5000 közötti harcosról szólnak. Egy külügyi szóvivő hozzátette, hogy a kubai rezsim „nem védi meg polgárait attól, hogy bábként használják őket az orosz–ukrán háborúban”.

Trump most a kubai harcosok ügyével próbálja elérni, hogy legalább néhány szövetségese ne támogassa Havannát Fotó: AFP

A kezdeményezés célja az, hogy megingassa az ENSZ Közgyűlésének 1992 óta minden évben megszavazott, nem kötelező erejű határozatát, amely az embargó feloldására szólítja fel Washingtont.

A tavalyi szavazáson 187 ország támogatta a határozatot, az Egyesült Államok és Izrael szavazott ellene, Moldova pedig tartózkodott. A mostani kampányban Washington azt szeretné elérni, hogy minél több ország ne szavazzon igennel – akár ellenszavazat, akár tartózkodás formájában – írja a Reuters.

Trump elnöksége kezdete óta szigorította a Kuba elleni intézkedéseket: megduplázta a szankciókat, visszahelyezte az országot a terrorizmust támogató államok listájára, és szigorúbb pénzügyi, illetve utazási korlátozásokat vezetett be. Az Egyesült Államok emellett olyan harmadik országok polgárait is szankciókkal sújtotta, akik kubai orvosokat fogadtak be.

Washington szerint Havanna az ENSZ fórumát csupán arra használja, hogy magát áldozatként mutassa be, miközben saját korrupciója és inkompetenciája idézte elő a karibi ország súlyos gazdasági összeomlását.

Kuba mindeközben az amerikai intézkedéseket okolja az ország történetének legsúlyosabb válságáért.

Az infláció elszabadult,

az alapvető áruk hiánya egyre súlyosabb,

az infrastruktúra pedig rohamosan pusztul.

Miguel Díaz-Canel elnök és kormánya következetesen elutasítja a vádat, hogy bármilyen szerepet vállalnának az ukrajnai háborúban Fotó: AFP

Miguel Díaz-Canel elnök és kormánya következetesen elutasítja a vádat, hogy bármilyen szerepet vállalnának az ukrajnai háborúban,

és ellenkezőleg: az Egyesült Államokat vádolják agresszióval és regionális feszültségszítással. A táviratban Washington részletes érveket sorakoztat fel: Kuba elnyomja saját népét, erőforrásait elpazarolja, és aláássa a nyugati félteke demokratikus rendszereit. Az üzenetben arra is figyelmeztetnek, hogy a kubai rezsim szoros kapcsolatot ápol Venezuelával, miközben az amerikai hadsereg a térségben egyre aktívabban lép fel a venezuelai kábítószer-kereskedelem ellen.