Trump keményen odaszólhatott: nem látni mást, csak a reszkető Macront – videó

Donald Trump az eseményen sorra üdvözölte a világ vezetőit, de amikor a francia elnök, Emmanuel Macron került sorra, a helyzet hirtelen megváltozott. A kézfogásból félperces, szinte erőszakos mozdulatsor lett – egyfajta nyilvános erődemonstráció, írja a Junge Freiheit.

Emmanuel Macron francia elnök megérkezik, hogy találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel a gázai békecsúcstalálkozón Sarm es-Sejkben, 2025. október 13-án

(Fotó: AFP/Yoan Valat)

A mikrofonok eközben elnémultak, így senki sem hallhatta, miről beszélnek a felek. Ám egy a brit „Mirror” lapnak nyilatkozó hivatásos szájról olvasó szerint a párbeszéd meglepően indulatos volt.

🚨 LMAO! French President Macron looks TERRIFIED as President Trump manhandles him and about rips his arm off



Trump’s always dominating these dweebs 🤣 pic.twitter.com/syfbR5dMTh — Nick Sortor (@nicksortor) October 13, 2025

Trump számonkérte Macront

A szakértő szerint Trump így kezdte:

Örülök, hogy látom. Szóval, akkor egyetértett?

Macron kissé elfordulva válaszolt:

Ezt most komolyan mondja?

Trump folytatta:

Rendben, de tudni akarom, miért bántott meg engem. Tudom, mit tett. Én itt éppen békét kötök.

Macron ekkor bocsánatkérően rábökött Trump kezére:

Sajnálom.

A jelenet azonban ezzel nem ért véget: Trump még erősebben megszorította Macron kezét, mire a francia elnök megpróbálta csillapítani a helyzetet:

Beszéljük meg ezt négyszemközt.

Trump zárta le a rövid, de feszült párbeszédet:

Csak a többieket bántottam meg.

Macron válasza:

Értem. Meglátjuk, mi lesz.

Trump végül:

Hamarosan találkozunk.

A háttérben: Macron és Palesztina ügye

A feszült kézfogás hátterében komoly politikai nézetkülönbségek húzódnak. Macron volt az elsők között – a spanyol és a brit miniszterelnökkel együtt –, aki hivatalosan is elismerte Palesztinát.

Trump ezt nyíltan bírálta, és úgy fogalmazott: „Ez a Hamász terrorja után jutalom a gyilkosoknak.”

A francia elnök ráadásul kétségbe vonta, hogy az amerikai elnök által tető alá hozott gázai békemegállapodás tartós lehet. A hírek szerint ez is hozzájárult Trump haragjához.

A békecsúcson mintegy húsz állam- és kormányfő vett részt, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök.