Trump keményen odaszólhatott: nem látni mást, csak a reszkető Macront – videó

Donald Trump az eseményen sorra üdvözölte a világ vezetőit, de amikor a francia elnök, Emmanuel Macron került sorra, a helyzet hirtelen megváltozott. A kézfogásból félperces, szinte erőszakos mozdulatsor lett – egyfajta nyilvános erődemonstráció, írja a Junge Freiheit.
A mikrofonok eközben elnémultak, így senki sem hallhatta, miről beszélnek a felek. Ám egy a brit „Mirror” lapnak nyilatkozó hivatásos szájról olvasó szerint a párbeszéd meglepően indulatos volt.
Trump számonkérte Macront
A szakértő szerint Trump így kezdte:
Örülök, hogy látom. Szóval, akkor egyetértett?
Macron kissé elfordulva válaszolt:
Ezt most komolyan mondja?
Trump folytatta:
Rendben, de tudni akarom, miért bántott meg engem. Tudom, mit tett. Én itt éppen békét kötök.
Macron ekkor bocsánatkérően rábökött Trump kezére:
Sajnálom.
A jelenet azonban ezzel nem ért véget: Trump még erősebben megszorította Macron kezét, mire a francia elnök megpróbálta csillapítani a helyzetet:
Beszéljük meg ezt négyszemközt.
Trump zárta le a rövid, de feszült párbeszédet:
Csak a többieket bántottam meg.
Macron válasza:
Értem. Meglátjuk, mi lesz.
Trump végül:
Hamarosan találkozunk.
A háttérben: Macron és Palesztina ügye
A feszült kézfogás hátterében komoly politikai nézetkülönbségek húzódnak. Macron volt az elsők között – a spanyol és a brit miniszterelnökkel együtt –, aki hivatalosan is elismerte Palesztinát.
Trump ezt nyíltan bírálta, és úgy fogalmazott: „Ez a Hamász terrorja után jutalom a gyilkosoknak.”
A francia elnök ráadásul kétségbe vonta, hogy az amerikai elnök által tető alá hozott gázai békemegállapodás tartós lehet. A hírek szerint ez is hozzájárult Trump haragjához.
A békecsúcson mintegy húsz állam- és kormányfő vett részt, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök.