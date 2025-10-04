Trump megcsinálta: Izrael készen áll, a Hamász hajlandó túszokat adni

Izrael szombat hajnalban megerősítette, hogy készen áll Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketervének első lépéseinek végrehajtására, amely a túszok szabadon bocsátását és a gázai háború befejezését célozza.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: MTI/AP/Evan Vucci

„Továbbra is teljes mértékben együttműködünk az elnökkel és csapatával a háború befejezése érdekében, az Izrael által lefektetett elveknek megfelelően, amelyek összhangban állnak Trump elnök víziójával” – közölte a Miniszterelnöki Hivatal.

Trump erős üzenetet küldött a Hamásznak

Trump a Truth Socialon közzétett üzenetében úgy fogalmazott:

A Hamász által most kiadott nyilatkozat alapján úgy vélem, készen állnak a tartós békére. Izraelnek azonnal le kell állítania Gáza bombázását, hogy biztonságosan és gyorsan ki tudjuk hozni a túszokat!

A Hamász közben kijelentette, hogy kész szabadon engedni az összes túszt, élőt és holtat egyaránt, de Músza Abu Marzuk szerint a 72 órás határidő „irreális”. „Az élő túszok és a meggyilkoltak holttesteinek szabadon bocsátása 72 óránál tovább tartana” – mondta az Al-Dzsazírának.

Taher al-Nunu, a Hamász szóvivője biztatónak nevezte Trump reakcióját: „Trump elnök kijelentései az izraeli bombázások azonnali leállításáról a Gázai övezetben biztatóak. A Hamász kész azonnal megkezdeni a tárgyalásokat a fogolycsere és a háború befejezése érdekében.”

Az izraeli politikában is eltérőek a hangok. Egy magas rangú forrás az N12-nek azt mondta: „Teljes körű együttműködés és koordináció folyik az Egyesült Államokkal. Túl vagyunk a tárgyalási szakaszon.”

Az ellenzéki vezető, Yair Lapid ugyanakkor támogatta Trump kezdeményezését: „Trump elnöknek igaza van abban, hogy példa nélküli lehetőség kínálkozik a túszok szabadon bocsátására és a háború befejezésére. Izraelnek be kell jelentenie, hogy csatlakozik a tárgyalásokhoz.”

Mindeközben Trump ultimátumot intézett a terrorszervezethez: vasárnapig van idejük elfogadni a megállapodást, különben – szavai szerint – „olyan pokollal kell szembenézniük, amilyet még senki sem látott”

- írja a The Jerusalem Post.

A Hamász közleményét üdvözölte Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök, valamint a gázai háborúban közvetítőként fellépő Katar és Egyiptom is. António Guterres ENSZ-főtitkár felszólította a konfliktusban részt vevő feleket,

ragadják meg az alkalmat, hogy véget vessenek a tragédiának.