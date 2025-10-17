Trump nekimegy Soros Györgynek

A Trump-adminisztráció új embereket készül kinevezni az adóhatóság (IRS) bűnügyi nyomozó részlegébe, hogy „jelentős demokrata párti adományozókat” célozzanak meg – számolt be róla egy jelentés. Egy magas rangú IRS-tisztviselő által összeállított lehetséges célpontok listáján szerepel a milliárdos Soros György is, akiről Donald Trump elnök korábban azt mondta, hogy „börtönben kellene lennie”– számolt be róla az Independent.

Donald Trump amerikai elnök nekimegy Soros Györgynek, most az IRS-t tervezi bevetni

Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Trump célkeresztjében az NGO-k

A lap szerint a lépés célja, hogy a Trump-adminisztráció könnyebben vizsgálhassa a baloldali csoportokat és adományozókat, miközben „szorosabb ellenőrzést gyakorolhat a részleg felett, és gyengítheti az IRS ügyvédeinek részvételét a büntetőügyekben”. A tervek megvalósításáért állítólag Gary Shapley, Scott Bessent pénzügyminiszter tanácsadója felel, aki korábban az IRS megbízott vezetőjeként is szolgált. Shapley állítólag közölte a munkatársakkal, hogy le kívánja váltani a nyomozó részleg jelenlegi vezetőjét, Guy Ficco-t. A WSJ-nek elmondta, „hálás, hogy folytathatja szerepét az IRS megreformálásában”, de további kérdésekre nem válaszolt.

A WSJ szerint Trump szövetségesei korábban akadályokba ütköztek, amikor bizonyos nonprofit szervezetek adómentességének megszüntetésére tettek kísérletet, ezért most a bűnügyi nyomozó részleget próbálják felhasználni.

