Trump nem várt tovább

Donald Trump amerikai elnök szerint a Vlagyimir Putin orosz elnökkel folytatott tárgyalások „sehová sem vezetnek”, és emiatt új szankciók bevezetését jelentette be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, azzal a céllal, hogy nyomást gyakoroljon Moszkvára. A bejelentésre egy nappal azután került sor, hogy Trump közölte a budapesti békecsúcs elhalasztásra került. Az amerikai elnök reményét fejezte ki, hogy a szankciók áttörést hozhatnak – számolt be róla a BBC.

Donald Trump megunta a várakozást, és szankciókat vezetett be Oroszország ellen

Fotó: DREW ANGERER / AFP

Minden alkalommal, amikor beszélek Vlagyimirral, jó beszélgetéseink vannak, de aztán sehová sem vezetnek

– mondta Trump. Bár az új amerikai szankciós intézkedések gazdasági hatása Oroszországra nézve valószínűleg minimális, a lépés jelentős fordulatot jelez Trump külpolitikájában, aki korábban azt mondta, hogy nem vetne ki szankciókat, amíg az európai országok nem hagynak fel az orosz olaj vásárlásával. Trump többször is fenyegetett szigorúbb intézkedésekkel Moszkva ellen, de eddig elkerülte ezeket abban a reményben, hogy sikerülhet békemegállapodást kötni a három és fél éve tartó orosz–ukrán háború lezárására. A Kreml közölte, hogy Oroszország „védett” az új szankciókkal szemben.

Trump türelme elfogyott?

Egyszerűen úgy éreztem, hogy itt az ideje (a szankciókan). Sokáig vártunk

– mondta Trump. Az amerikai elnök által bejelentett szankciók csupán néhány órával azelőtt léptek hatályba, hogy az uniós vezetők elfogadták a 19. szankciócsomagot, ami Oroszország bank- és energiaszektora mellett az orosz árnyékflottát is célba vette.

Miért az orosz olajvállalatok kerültek célkeresztbe?

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciókra azért van szükség, mert „Putyin nem hajlandó befejezni ezt az értelmetlen háborút”. Hozzátette, hogy a célzott olajvállalatok – a Rosznyeft és a Lukoil – finanszírozzák a Kreml „háborús gépezetét”, mivel az olaj és a gáz Oroszország legfőbb exportcikkei. A két orosz olajcég napi 3,1 millió hordó olajat exportál.

A Rosznyeft a teljes orosz olajtermelés közel feléért felelős.

Az orosz olaj legnagyobb felvásárlói közé tartozik Kína, India és Törökország. Trump szorgalmazta, hogy ezek az országok állítsák le az orosz olaj vásárlását, hogy gazdasági nyomást gyakoroljanak a Kremlre. Írtunk róla, hogy az amerikai elnök szerint Narendra Modi indiai miniszterelnök ígéretet tett neki, hogy India felhagy az orosz olaj vásárlással. Donald Trump elmondta, a következő lépés az lenne, ha Kínát is rá tudná venni ugyanerre a lépésre.

Ukrajna az elmúlt hónapokban az orosz olajfinomítókat és az energetikai infrastruktúrát célozta, hogy minél nagyobb kárt okozzon az orosz gazdaságnak.

Zelenszkij pénteken látogatást tett a Fehér Házban, hogy nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szerezzen Amerikától, de üres kézzel távozott.