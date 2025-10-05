Hírlevél

Trump

Ultimátum a Fehér Házból – Trump kemény üzenetet küldött

Újabb demokrata vezetésű nagyvárosokban vetné be a Nemzeti Gárdát a Trump-kormányzat. Chicagóban rátámadtak a bevándorlási hatóság ügynökeire, Portlandben pedig tüntetnek a hatóság ellen, de itt egy szövetségi bíró ideiglenesen megtiltotta, hogy Trump a Nemzeti Gárdáshoz forduljon.
Ultimátumot adott J. B. Pritzker Illinois-i kormányzónak Donald Trump amerikai elnök – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál. Vagy maga rendeli el az állam Nemzeti Gárdájának a bevetését Chicagóban, vagy a kormányzat fogja ezt megtenni – írta Pritzker a közösségi médiában, hozzátéve, hogy szerinte ez a lépés “rendkívül felháborító”.

Trump rendet tesz a demokrata vezetésű nagyvárosokban (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Trump rendet tesz a demokrata vezetésű nagyvárosokban (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Ma reggel a Trump-adminisztráció hadügyminisztériuma ultimátumot adott nekem: hívja be a csapatait, vagy mi fogjuk megtenni. Teljesen felháborító és amerikaiatlan, hogy egy kormányzótól követeljenek, hogy saját határainkon belül és akaratunk ellenére küldjön katonai csapatokat

– írta a kormányzó.

Egy másik bejegyzésben Pritzker azt fejtegette, hogy Trump Illinois-i Nemzeti Gárda  mintegy háromszáz tagját vezényelné a nagyvárosba, és ezzel „keményen dolgozó amerikaiakat vonna el a szokásos munkájuktól és a családjuktól, hogy mindannyian részt vegyenek egy megrendezett előadásban”.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) arra kérte a hadügyminisztériumot, hogy küldjön több száz katonát az Illinois-i bevándorlási és vámhatósági (ICE) ügynökök és létesítmények védelmére, miután egy férfi tüzet nyitott egy ICE-létesítményre a texasi Dallasban.

A DHS szerint a chicagói Broadview környékén a szövetségi ügynököket „járművekkel elgázolták és bekerítették”, ők pedig „védekező lövéseket adtak le egy fegyveres amerikai állampolgárra”.

A közösségi médiában keringő videófelvételek szerint az ügynökök járműveit tüntetők kövekkel és más tárgyakkal dobálták meg.

Trump az oregoni Portlandben is elrendelte a Nemzeti Gárda kétszáz tagjának bevetését, miután szerinte a nagyvárosban már-már háborús állapotok uralkodnak az ICE-ellenes tüntetéseken. Egy szövetségi bíró azonban szombati döntésében úgy találta, hogy a bevetés jogellenes, és túllépi az elnök törvényes és alkotmányos hatáskörét, így ideiglenes tiltó határozatot (TRO) adott ki. A határozat 14 napig marad érvényben, hacsak közben nem hosszabbítják meg.

Trump júniusban memorandumot adott ki, amely engedélyezte a Nemzeti Gárda katonáinak szövetségi irányítása alá vonását, hivatkozva a bevándorlásellenes tiltakozások során a szövetségi alkalmazottakra és tulajdonra nehezedő fenyegetésekre.

Szeptember 27-én Trump a Truth Socialon keresztül bejelentette, hogy utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy vezényeljen csapatokat a „háború sújtotta Portlandbe” az „Antifa és más hazai terroristák” elleni védelem érdekében, és engedélyezte „szükség esetén a teljes erő alkalmazását”.

 

