Ultimátum a Fehér Házból – Trump kemény üzenetet küldött

Ultimátumot adott J. B. Pritzker Illinois-i kormányzónak Donald Trump amerikai elnök – számol be róla a Breitbart amerikai hírportál. Vagy maga rendeli el az állam Nemzeti Gárdájának a bevetését Chicagóban, vagy a kormányzat fogja ezt megtenni – írta Pritzker a közösségi médiában, hozzátéve, hogy szerinte ez a lépés “rendkívül felháborító”.

Trump rendet tesz a demokrata vezetésű nagyvárosokban (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Ma reggel a Trump-adminisztráció hadügyminisztériuma ultimátumot adott nekem: hívja be a csapatait, vagy mi fogjuk megtenni. Teljesen felháborító és amerikaiatlan, hogy egy kormányzótól követeljenek, hogy saját határainkon belül és akaratunk ellenére küldjön katonai csapatokat

– írta a kormányzó.

This morning, the Trump Administration’s Department of War gave me an ultimatum: call up your troops, or we will. It is absolutely outrageous and un-American to demand a Governor send military troops within our own borders and against our will. — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 4, 2025

Egy másik bejegyzésben Pritzker azt fejtegette, hogy Trump Illinois-i Nemzeti Gárda mintegy háromszáz tagját vezényelné a nagyvárosba, és ezzel „keményen dolgozó amerikaiakat vonna el a szokásos munkájuktól és a családjuktól, hogy mindannyian részt vegyenek egy megrendezett előadásban”.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) arra kérte a hadügyminisztériumot, hogy küldjön több száz katonát az Illinois-i bevándorlási és vámhatósági (ICE) ügynökök és létesítmények védelmére, miután egy férfi tüzet nyitott egy ICE-létesítményre a texasi Dallasban.

A DHS szerint a chicagói Broadview környékén a szövetségi ügynököket „járművekkel elgázolták és bekerítették”, ők pedig „védekező lövéseket adtak le egy fegyveres amerikai állampolgárra”.

This morning, during routine patrolling in Broadview, in the same area of Chicago that law enforcement were assaulted yesterday, our brave law enforcement officers were rammed by vehicles and boxed in by 10 cars.



Agents were unable to move their vehicles and exited the car. One… — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) October 4, 2025

A közösségi médiában keringő videófelvételek szerint az ügynökök járműveit tüntetők kövekkel és más tárgyakkal dobálták meg.

Protesters in Chicago are throwing bottles and rocks at agents/cars as they depart the scene in southwest - Brighton Park neighborhood @BorderHawkNews pic.twitter.com/AhpwPeieVw — Wid Lyman (@Wid_Lyman) October 4, 2025

Trump az oregoni Portlandben is elrendelte a Nemzeti Gárda kétszáz tagjának bevetését, miután szerinte a nagyvárosban már-már háborús állapotok uralkodnak az ICE-ellenes tüntetéseken. Egy szövetségi bíró azonban szombati döntésében úgy találta, hogy a bevetés jogellenes, és túllépi az elnök törvényes és alkotmányos hatáskörét, így ideiglenes tiltó határozatot (TRO) adott ki. A határozat 14 napig marad érvényben, hacsak közben nem hosszabbítják meg.

Trump júniusban memorandumot adott ki, amely engedélyezte a Nemzeti Gárda katonáinak szövetségi irányítása alá vonását, hivatkozva a bevándorlásellenes tiltakozások során a szövetségi alkalmazottakra és tulajdonra nehezedő fenyegetésekre.

Szeptember 27-én Trump a Truth Socialon keresztül bejelentette, hogy utasítja Pete Hegseth hadügyminisztert, hogy vezényeljen csapatokat a „háború sújtotta Portlandbe” az „Antifa és más hazai terroristák” elleni védelem érdekében, és engedélyezte „szükség esetén a teljes erő alkalmazását”.