Rendkívüli

Vége a háborúnak!

Donald Trump

Donald Trump ezt mondta Orbán Viktorról

Elismerőleg méltatta a magyar miniszterelnököt az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i Békecsúcson. Az Egyesült Államok elnöke külön is kiemelte a magyar kormányfőt. Trump Orbán Viktort nagyszerű vezetőnek és nagyszerű embernek nevezte.
Donald Trump, Orbán Viktor

„Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy” - mondta az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktorról. 

Orbán Viktor és Donald Trump
Orbán Viktor és Donald Trump
Fotó: EVAN VUCCI / POOL

 

Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

- fogalmazott Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke kiemelte azt is, hogy a béketerv aláírására azokat hívták meg,  akik a béke előmozdításáért sokat tettek. Magyarország mellett - az Európai Unió tagállamai közül - csak Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Ciprus kapott meghívást.

 

