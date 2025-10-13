Donald Trump ezt mondta Orbán Viktorról

„Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy” - mondta az Egyesült Államok elnöke Orbán Viktorról.

Orbán Viktor és Donald Trump

Fotó: EVAN VUCCI / POOL

Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

- fogalmazott Donald Trump. Az Egyesült Államok elnöke kiemelte azt is, hogy a béketerv aláírására azokat hívták meg, akik a béke előmozdításáért sokat tettek. Magyarország mellett - az Európai Unió tagállamai közül - csak Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia és Ciprus kapott meghívást.