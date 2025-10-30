Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatának mérföldkövei – videó

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata már 2016-ban, az amerikai elnökválasztási kampány idején kialakult, amikor a magyar kormányfő nyíltan kiállt Trump mellett. Az évek során a politikusok kapcsolata folyamatosan erősödött: 2019-ben Orbán Viktor a Fehér Ház vendégeként folytatott megbeszélést Trump-pal, majd 2024-ben Floridában találkoztak újra, ahol a biztonságos határok és a nemzetbiztonsági kérdések kerültek a tárgyalások középpontjába. Orbán Viktor akkor úgy értékelte, hogy Trump visszatérése elősegítheti a békét Ukrajnában.
2016-ban telefonon tárgyaltak
Orbán Viktor 2016-ban telefonon tárgyalt az akkor először megválasztott amerikai elnökkel. A hívás hátterében nagyon sok előzmény állt. Orbán Viktor az elsők között gratulált Donald Trump győzelméhez, Facebook-oldalán november 9-én az volt olvasható: „Micsoda nagyszerű hír, a demokrácia még mindig él!” Öröméről aztán a november 21–22-én Nisben tartott szerb–magyar csúcstalálkozón bővebben is beszélt.
Meg kell mondanom őszintén, hogy rég mulattam ilyen jól, mint az amerikai elnökválasztás eredményét követve. ( ) Elegünk van a kioktatásból, elegünk van abból, hogy nem lehet elmondani a véleményünket, mert attól kell tartanunk, hogy erkölcsileg vagy politikailag megbélyegeznek bennünket. Ez lehetetlen. Ettől a szellemi elnyomástól meg kell szabadulni, és ennek fontos napja volt az amerikai elnökválasztás
– mondta akkor.
A magyar kormányfő már akkor tudta: olyan elnöke lesz Amerikának, aki ideológiailag nem korlátozott, ellenben nyitott ember, akit sokkal inkább a siker, a hatékonyság és az eredmények érdekelnek, mint a politikai elméletek.
Trump akkor azt mondta, nagy rajongója Magyarországnak.
2019: Trump és Orbán új szintre emelte a kétoldalú kapcsolatokat
2019-ben Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján a két ország stratégiai partnersége minden fontos területen – gazdaság, külpolitika, biztonság – megerősítést nyert. Külön hangsúlyt kapott a migráció kezelése és a keresztény közösségek védelme.
Öröm együtt dolgozni az Egyesült Államokkal az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a keresztény közösségek védelmében
– fogalmazott akkor Orbán Viktor. Trump kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök kiváló munkát végzett az ország biztonságának megőrzésében.
A csúcstalálkozó egy új korszak kezdetét jelezte az amerikai–magyar kapcsolatokban, bizonyítva Magyarország Washingtonban megszerzett súlyát.
2022: Bedminsterben erősödött a Trump–Orbán tengely
2022 nyarán Orbán Viktor és Donald Trump ismét találkozott, ezúttal az akkoriban volt amerikai elnök bedminsteri birtokán. A magyar miniszterelnök ekkor felszólalt az amerikai jobboldal egyik legnagyobb rendezvényén, a CPAC-en is.
Trump az elmúlt években többször is nyíltan elismerte Orbán Viktort: a 2022-es találkozó után 2023 decemberében egy rendezvényen újra kiemelte a magyar vezetőt, rendkívül tiszteletre méltónak nevezve őt, és hangsúlyozta, hogy szerinte Orbán nagyszerű vezető.
2024: Orbán és Trump találkozója a szoros kapcsolat jele
2024-ben Orbán Viktor háromórás megbeszélést folytatott Donald Trumppal a floridai Mar-a-Lagóban, ami jól tükrözte a két vezető személyes jó viszonyát. A találkozón részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Elon Musk is.
Ha két férfi leül ma Európában vagy Amerikában, aligha kerülhetik el, hogy a békéről és a háborúról is beszéljenek
– nyilatkozta tavaly Orbán Viktor a megbeszélésről az újságíróknak.
Trump és Orbán Egyiptomban – újra erősödik a stratégiai szövetség
Donald Trump Egyiptomban, a sarm es-Sejk-i békecsúcson tartott beszédében külön kiemelte Orbán Viktort, akit „nagyszerű embernek és kivételes vezetőnek” nevezett. Az amerikai elnök egyértelműen jelezte támogatását a magyar miniszterelnök felé – ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a nyilvános méltatás nem véletlen, hanem a két politikus közötti stratégiai kapcsolat újabb megerősítése.
A Trump–Orbán-tengely így ismét megerősödik, ami Brüsszel számára is világos üzenet: Magyarország továbbra is a nemzeti szuverenitás és a béke oldalán áll, immár amerikai támogatással.
Orbán Viktor a reflektorfényben
A világ vezetői hallgatva követték, ahogy Donald Trump az egyiptomi békekonferencián kiemelte Orbán Viktort, akit „fantasztikus és remek vezetőnek” nevezett. A nyilvános elismerés nem csupán diplomáciai gesztus, hanem egyértelmű politikai üzenet is volt, amely a magyar miniszterelnök nemzetközi súlyát erősítette.
Újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozójáról
Gulyás Gergely a mai Kormányinfón tájékoztatott: Orbán Viktor és Donald Trump november 7-én találkozik a Fehér Házban.
Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai-orosz találkozóig
– mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.
