Orbán Viktor

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatának mérföldkövei – videó

Donald Trump és Orbán Viktor régóta szoros kapcsolatot ápolnak: a magyar kormányfő már 2016-ban is támogatta Trumpot. Most kiderült, hogy a két politikus november 7-én újra személyesen találkozik. A Trump–Orbán-tengely így ismét megerősödik, ami Brüsszel számára is világos üzenet: Magyarország továbbra is a nemzeti szuverenitás és a béke oldalán áll, immár amerikai támogatással.
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata már 2016-ban, az amerikai elnökválasztási kampány idején kialakult, amikor a magyar kormányfő nyíltan kiállt Trump mellett. Az évek során a politikusok kapcsolata folyamatosan erősödött: 2019-ben Orbán Viktor a Fehér Ház vendégeként folytatott megbeszélést Trump-pal, majd 2024-ben Floridában találkoztak újra, ahol a biztonságos határok és a nemzetbiztonsági kérdések kerültek a tárgyalások középpontjába. Orbán Viktor akkor úgy értékelte, hogy Trump visszatérése elősegítheti a békét Ukrajnában. 

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata már 2016-ban, az amerikai elnökválasztási kampány idején kialakult
Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata már 2016-ban, az amerikai elnökválasztási kampány idején kialakult Fotó: AFP

2016-ban telefonon tárgyaltak

Orbán Viktor 2016-ban telefonon tárgyalt az akkor először megválasztott amerikai elnökkel. A hívás hátterében nagyon sok előzmény állt. Orbán Viktor az elsők között gratulált Donald Trump győzelméhez, Facebook-oldalán november 9-én az volt olvasható: „Micsoda nagyszerű hír, a demokrácia még mindig él!” Öröméről aztán a november 21–22-én Nisben tartott szerb–magyar csúcstalálkozón bővebben is beszélt.

Meg kell mondanom őszintén, hogy rég mulattam ilyen jól, mint az amerikai elnökválasztás eredményét követve. ( ) Elegünk van a kioktatásból, elegünk van abból, hogy nem lehet elmondani a véleményünket, mert attól kell tartanunk, hogy erkölcsileg vagy politikailag megbélyegeznek bennünket. Ez lehetetlen. Ettől a szellemi elnyomástól meg kell szabadulni, és ennek fontos napja volt az amerikai elnökválasztás

– mondta akkor.

A magyar kormányfő már akkor tudta: olyan elnöke lesz Amerikának, aki ideológiailag nem korlátozott, ellenben nyitott ember, akit sokkal inkább a siker, a hatékonyság és az eredmények érdekelnek, mint a politikai elméletek. 

Trump akkor azt mondta, nagy rajongója Magyarországnak.

2019: Trump és Orbán új szintre emelte a kétoldalú kapcsolatokat
2019: Trump és Orbán új szintre emelte a kétoldalú kapcsolatokat Fotó: AFP

2019: Trump és Orbán új szintre emelte a kétoldalú kapcsolatokat

2019-ben Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján a két ország stratégiai partnersége minden fontos területen – gazdaság, külpolitika, biztonság – megerősítést nyert. Külön hangsúlyt kapott a migráció kezelése és a keresztény közösségek védelme.

Öröm együtt dolgozni az Egyesült Államokkal az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a keresztény közösségek védelmében

– fogalmazott akkor Orbán Viktor. Trump kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök kiváló munkát végzett az ország biztonságának megőrzésében. 

A csúcstalálkozó egy új korszak kezdetét jelezte az amerikai–magyar kapcsolatokban, bizonyítva Magyarország Washingtonban megszerzett súlyát.

2022: Bedminsterben erősödött a Trump–Orbán tengely

2022 nyarán Orbán Viktor és Donald Trump ismét találkozott, ezúttal az akkoriban volt amerikai elnök bedminsteri birtokán. A magyar miniszterelnök ekkor felszólalt az amerikai jobboldal egyik legnagyobb rendezvényén, a CPAC-en is.

Trump az elmúlt években többször is nyíltan elismerte Orbán Viktort: a 2022-es találkozó után 2023 decemberében egy rendezvényen újra kiemelte a magyar vezetőt, rendkívül tiszteletre méltónak nevezve őt, és hangsúlyozta, hogy szerinte Orbán nagyszerű vezető.

This handout from the social media platform X (formerly Twitter) account of Hungary's Prime Minister Viktor Orban @PM_ViktorOrban posted on July 11, 2024 shows Orban (L) posing with former US president Donald Trump at Trump's estate in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Hungary's nationalist Prime Minister Viktor Orban jetted off to Florida on July 11 to meet with former US president Donald Trump after the end of the NATO summit in Washington. (Photo by Handout / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MINISTER VIKTOR ORBAN @PM_ViktorOrban / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MINISTER VIKTOR ORBAN @PM_ViktorOrban" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: HANDOUT / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

2024: Orbán és Trump találkozója a szoros kapcsolat jele

2024-ben Orbán Viktor háromórás megbeszélést folytatott Donald Trumppal a floridai Mar-a-Lagóban, ami jól tükrözte a két vezető személyes jó viszonyát. A találkozón részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Elon Musk is.

Ha két férfi leül ma Európában vagy Amerikában, aligha kerülhetik el, hogy a békéről és a háborúról is beszéljenek

– nyilatkozta tavaly Orbán Viktor a megbeszélésről az újságíróknak.

Trump és Orbán Egyiptomban – újra erősödik a stratégiai szövetség

Donald Trump Egyiptomban, a sarm es-Sejk-i békecsúcson tartott beszédében külön kiemelte Orbán Viktort, akit „nagyszerű embernek és kivételes vezetőnek” nevezett. Az amerikai elnök egyértelműen jelezte támogatását a magyar miniszterelnök felé – ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint a nyilvános méltatás nem véletlen, hanem a két politikus közötti stratégiai kapcsolat újabb megerősítése.

A Trump–Orbán-tengely így ismét megerősödik, ami Brüsszel számára is világos üzenet: Magyarország továbbra is a nemzeti szuverenitás és a béke oldalán áll, immár amerikai támogatással.

Trump és Orbán Egyiptomban – újra erősödik a stratégiai szövetség
Trump és Orbán Egyiptomban – újra erősödik a stratégiai szövetség
Fotó: EVAN VUCCI / POOL

Orbán Viktor a reflektorfényben

A világ vezetői hallgatva követték, ahogy Donald Trump az egyiptomi békekonferencián kiemelte Orbán Viktort, akit „fantasztikus és remek vezetőnek” nevezett. A nyilvános elismerés nem csupán diplomáciai gesztus, hanem egyértelmű politikai üzenet is volt, amely a magyar miniszterelnök nemzetközi súlyát erősítette.

Újabb részletek derültek ki Orbán Viktor és Donald Trump novemberi találkozójáról

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón tájékoztatott: Orbán Viktor és Donald Trump november 7-én találkozik a Fehér Házban. 

Fontos, hogy sikerrel járjon a két állami vezető és a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréljen és azt is meghatározzák, mi az a menetrend, ami elvezethet az amerikai-orosz találkozóig 

– mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, abban nincs vita, hogy itt legyen ennek a találkozónak a helyszíne és békemegállapodás születhessen.

