Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatának mérföldkövei – videó

Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolata már 2016-ban, az amerikai elnökválasztási kampány idején kialakult, amikor a magyar kormányfő nyíltan kiállt Trump mellett. Az évek során a politikusok kapcsolata folyamatosan erősödött: 2019-ben Orbán Viktor a Fehér Ház vendégeként folytatott megbeszélést Trump-pal, majd 2024-ben Floridában találkoztak újra, ahol a biztonságos határok és a nemzetbiztonsági kérdések kerültek a tárgyalások középpontjába. Orbán Viktor akkor úgy értékelte, hogy Trump visszatérése elősegítheti a békét Ukrajnában.

2016-ban telefonon tárgyaltak

Orbán Viktor 2016-ban telefonon tárgyalt az akkor először megválasztott amerikai elnökkel. A hívás hátterében nagyon sok előzmény állt. Orbán Viktor az elsők között gratulált Donald Trump győzelméhez, Facebook-oldalán november 9-én az volt olvasható: „Micsoda nagyszerű hír, a demokrácia még mindig él!” Öröméről aztán a november 21–22-én Nisben tartott szerb–magyar csúcstalálkozón bővebben is beszélt.

Meg kell mondanom őszintén, hogy rég mulattam ilyen jól, mint az amerikai elnökválasztás eredményét követve. ( ) Elegünk van a kioktatásból, elegünk van abból, hogy nem lehet elmondani a véleményünket, mert attól kell tartanunk, hogy erkölcsileg vagy politikailag megbélyegeznek bennünket. Ez lehetetlen. Ettől a szellemi elnyomástól meg kell szabadulni, és ennek fontos napja volt az amerikai elnökválasztás

– mondta akkor.

A magyar kormányfő már akkor tudta: olyan elnöke lesz Amerikának, aki ideológiailag nem korlátozott, ellenben nyitott ember, akit sokkal inkább a siker, a hatékonyság és az eredmények érdekelnek, mint a politikai elméletek.

Trump akkor azt mondta, nagy rajongója Magyarországnak.

2019: Trump és Orbán új szintre emelte a kétoldalú kapcsolatokat

2019-ben Orbán Viktor és Donald Trump találkozóján a két ország stratégiai partnersége minden fontos területen – gazdaság, külpolitika, biztonság – megerősítést nyert. Külön hangsúlyt kapott a migráció kezelése és a keresztény közösségek védelme.

Öröm együtt dolgozni az Egyesült Államokkal az illegális bevándorlás és a terrorizmus elleni küzdelemben, valamint a keresztény közösségek védelmében

– fogalmazott akkor Orbán Viktor. Trump kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök kiváló munkát végzett az ország biztonságának megőrzésében.

A csúcstalálkozó egy új korszak kezdetét jelezte az amerikai–magyar kapcsolatokban, bizonyítva Magyarország Washingtonban megszerzett súlyát.

2022: Bedminsterben erősödött a Trump–Orbán tengely

2022 nyarán Orbán Viktor és Donald Trump ismét találkozott, ezúttal az akkoriban volt amerikai elnök bedminsteri birtokán. A magyar miniszterelnök ekkor felszólalt az amerikai jobboldal egyik legnagyobb rendezvényén, a CPAC-en is.