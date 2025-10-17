Ez történelem! Elképesztő diplomáciai siker, hogy Budapesten lesz a Trump-Putyin találkozó

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök miután csütörtökön orosz kollégájával tárgyalt, bejelentette, hogy Budapesten fog találkozni Vlagyimir Putyinnal.

Óriási presztízsértéke van annak, hogy Budapesten találkozik legközelebb Vlagyimir Putyin és Donald Trump

Fotó: AFP

Putyin elnökkel ezután egy előre egyeztetett helyszínen, Budapesten, Magyarországon találkozunk, hogy megnézzük, véget tudunk-e vetni ennek a dicstelen háborúnak Oroszország és Ukrajna között

– jelentette ki az amerikai elnök, és azt is hozzátette, hogy pénteken a Fehér Házban megvitatja Volodimir Zelenszkijjel a Putyinnal folytatott telefonhívást és sok minden mást.

A két elnök budapesti találkozója, fontos visszaigazolása Magyarország, a kormány és Orbán Viktor következetes békepolitikájának.

– Az, hogy Budapesten tárgyal majd egymással Donald Trump és Vlagyimir Putyin, már önmagában is rendkívül komoly mértékben emeli Magyarország presztízsét, de nekem van egy olyan érzésem, hogy ennél többről lesz majd szó – mondta lapunknak Siklósi Péter. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint a találkozó bejelentése azt jelenti, hogy közelebb van a megállapodás az orosz–ukrán háború lezárásában, mint azt a világ eddig gondolta, mert általában az első számú vezetők csak akkor szoktak találkozni különösen egy harmadik helyszínen, ha már konkrétan van miről megállapodniuk.

Hogyha tényleg ez történik, és nem csak egy tárgyalás, hanem egy megállapodás történik Budapesten, az hatalmas presztízsértékkel bír majd a magyar kormány számára, ami nyilvánvalóan a visszaigazolása lesz a magyar kormány eddigi következetes békepolitikájának

– emelte ki a szakértő.

Siklósi Péter szerint amennyiben egy megállapodást fognak aláírni Budapesten, akkor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is Budapestre érkezik, sőt – ha hasonlóan történik, mint a gázai háború lezárásakor Sarm es-Sejkben –, az európai vezetőket is „be fogják állítani a sorba a megállapodás mögé”.

Donald Trump bejelentése után nem sokkal Orbán Viktor miniszterelnök azt közölte,

Telfonon egyeztetett az amerikai elnökkel, és megkezdték a csúcstalálkozó előkészületeit.

Újságíróknak nyilatkozva Donald Trump pedig megerősítette: Budapesten találkoznak, Orbán Viktor lesz a házigazda.