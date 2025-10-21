Az amerikai szenátus elhalasztja az új orosz szankciós törvény tárgyalását

Jelenleg megnyomtuk a szünet gombot – fogalmazott Thune újságírók előtt Washingtonban, írja a Bloomberg.

John Thune szenátor az Egyesült Államok Szenátusának többségi vezetője (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong)

Trump hisz a béketárgyalásban

A törvénytervezet felhatalmazná az amerikai elnököt, hogy akár 500 százalékos vámot vessen ki azon országok importtermékeire, amelyek orosz energiát vásárolnak, de nem támogatják aktívan Ukrajnát. A tervezet elsősorban Kínát és Indiát célozza, amelyek továbbra is jelentős mértékben vásárolnak orosz olajat és gázt.

Thune a múlt héten még arról beszélt, hogy a szenátus harminc napon belül szavazhat a törvényről, de most úgy tűnik, a szavazást legalább a budapesti Trump–Putyin-csúcs utánra halasztják.

A jogszabálytervezet már hónapok óta vár döntésre, annak ellenére, hogy legalább 85 szenátor támogatja. A Fehér Ház mindeddig vonakodott engedélyezni a szavazást, mivel Trump szerint az újabb szankciók megnehezíthetik a békefolyamat újraindítását Oroszországgal.

Washingtoni elemzők szerint a döntés azt jelzi, hogy Trump komolyan gondolja a diplomáciai párbeszédet Putyinnal, és nem kíván olyan lépést tenni, amely mérgezné a budapesti békecsúcs légkörét.

Az amerikai szenátus így legalább a csúcstalálkozóig nem fog szigorítani az orosz gazdaság elleni intézkedéseken – ami újabb jelzés lehet arra, hogy a Trump-adminisztráció a szankciók helyett a tárgyalásos megoldásban hisz.