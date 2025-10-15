Forr a levegő: Trump háborús fenyegetéssel üzent Moszkvának!

Trump szerint a háborút Putyinnak egy hét alatt meg kellett volna nyernie, ám a teljes körű invázió már a negyedik évébe lép, miközben Moszkva – állítása szerint – másfélmillió katonát vesztett. Bár a halottaknak és a sebesülteknek ezt a számát független becslések nem támasztják alá, az amerikai elnök szerint az orosz veszteségek „soha nem látott mértékűek” – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Donald Trump amerikai elnök

Fotó: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az elnök dicsérte Ukrajna kitartását is:

Ki gondolta volna, hogy Ukrajna négy évig képes lesz tartani magát Oroszországgal szemben?

– fogalmazott.

Trump ugyanakkor utalt arra is, hogy kész akár Tomahawk rakétákat is küldeni Ukrajnának, ha Moszkva nem mutat hajlandóságot a béketárgyalásokra. „Talán beszélek Putyinnal, és azt mondom neki: ha nem rendezi a háborút, elindítjuk a Tomahawkokat” – mondta, „nagyon támadó fegyvernek” nevezve a rakétát.

Trump és Volodimir Zelenszkij október 17-én találkoznak, várhatóan a katonai támogatás kérdése lesz a tárgyalás középpontjában.