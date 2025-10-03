Donald Trump drámai bejelentést tett: háborúban áll az Egyesült Államok!

Trump titkos értesítésben közölte a Kongresszussal, hogy utasította a védelmi tárcát: a háborúk szabályai szerint lépjen fel a kartellek ellen. A dokumentum szerint a kartellek évek óta jelentős fenyegetést jelentenek, mert az illegális drogok miatt évente sok amerikai hal meg, és a hálózatok országhatárokon át is támadnak. A leirat a kartelleket „nem állami fegyveres csoportoknak” és terroristáknak nevezi, tagjaikat pedig „jogsértő harcosoknak”. A dokumentum egyszerre szolgál igazolásként a már végrehajtott akciókra, és előkészítésként a jövőbeni műveletekre.
Kijelentette, hogy az Egyesült Államok háborúban áll velük, az Associated Press által csütörtökön megszerzett Trump-kormányzati feljegyzés szerint. Ez az elnöki háborús jogkörök rendkívüli érvényesítését jelenti, mivel Trump gyakorlatilag kijelenti, hogy a kábítószer-csempészet az Egyesült Államokba olyan konfliktusnak minősül, amely katonai erő alkalmazását igényli – ez egy új indoklás a múltbeli és jövőbeli akciókhoz.
Az elnök úgy határozott, hogy az Egyesült Államok konfliktusban áll ezekkel a kijelölt terrorista szervezetekkel
– áll a dokumentumban. Trump utasította a Pentagont, hogy „a fegyveres konfliktusokra vonatkozó törvények szerint hajtson végre ellenük műveleteket”.
Az Egyesült Államok most egy kritikus pontra jutott, ahol mások védelme érdekében erőszakot kell alkalmaznunk ezeknek a kijelölt terrorista szervezeteknek a folyamatos támadásai ellen
– áll a memorandumban.
Az Egyesült Államok sokkal drámaibb lépést tesz – egy olyan lépést, amely véleményem szerint nagyon-nagyon messze esik a nemzetközi jogtól, és veszélyes is – mondta Matthew Waxman, aki a George W. Bush-kormány nemzetbiztonsági tisztviselője volt. Ez „azt jelenti, hogy az Egyesült Államok halálos erővel támadhat ezeknek a kartelleknek a tagjaira. Azaz az Egyesült Államok bírósági eljárás nélkül elfoghatja és őrizetbe veheti őket.”
Az amerikai hadsereg a múlt hónapban három halálos csapást mért a Karib-tengeri hajókra, amelyeket a kormány kábítószer-szállítással vádolt. Két ilyen művelet venezuelai hajókat érintett.
A Karib-tengeren végrehajtott akciók azt mutatják, hogy Washington kész katonai eszközökkel is fellépni a drogkartellek ellen, amelyeket immár nemzetbiztonsági fenyegetésként kezel.
A haditengerészet erődemonstrációja, a Fehér Ház határozott üzenetei és a Pentagon titkos tájékoztatásai egyaránt jelzik: Trump kormánya a kábítószer-ellenes harcot nem csupán bűnüldözési, hanem háborús keretben kívánja folytatni.
Egy Fehér Házhoz közel álló forrás közölte: a dokumentumot szeptember 18-án továbbították a Kongresszusnak, és állítása szerint nem tartalmazott új információt. Más források ugyanakkor arról számoltak be, hogy a feljegyzés a szenátusi tájékoztatás hetében került a törvényhozók elé.
A Trump-kormány nem hozta nyilvánosságra, mely drogkartelleket minősítette terrorista szervezetnek, ami több törvényhozó körében elégedetlenséget váltott ki.
Az elnök korábban több latin-amerikai kartellt sorolt ebbe a kategóriába, a katonai fellépést pedig a drogkereskedelem visszaszorításának szükséges lépéseként indokolta. A titkos memorandum szerint a kartellek ma már határokon átnyúló, szervezett hálózatként működnek, amelyek folyamatos támadásokat hajtanak végre a nyugati féltekén.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy Nicolás Maduro venezuelai elnök rendeletet írt alá szükségállapot kihirdetéséről az országban az Egyesült Államok fegyveres támadása esetén. Az ország vezetői szerint az Egyesült Államok Venezuela olajkészleteinek megszerzésére törekszik.