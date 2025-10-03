Donald Trump drámai bejelentést tett: háborúban áll az Egyesült Államok!

Trump titkos értesítésben közölte a Kongresszussal, hogy utasította a védelmi tárcát: a háborúk szabályai szerint lépjen fel a kartellek ellen. A dokumentum szerint a kartellek évek óta jelentős fenyegetést jelentenek, mert az illegális drogok miatt évente sok amerikai hal meg, és a hálózatok országhatárokon át is támadnak. A leirat a kartelleket „nem állami fegyveres csoportoknak” és terroristáknak nevezi, tagjaikat pedig „jogsértő harcosoknak”. A dokumentum egyszerre szolgál igazolásként a már végrehajtott akciókra, és előkészítésként a jövőbeni műveletekre.

Donald Trump elnök a kábítószer-kartelleket terrorszervezetnek nyilvánította

Kijelentette, hogy az Egyesült Államok háborúban áll velük, az Associated Press által csütörtökön megszerzett Trump-kormányzati feljegyzés szerint. Ez az elnöki háborús jogkörök rendkívüli érvényesítését jelenti, mivel Trump gyakorlatilag kijelenti, hogy a kábítószer-csempészet az Egyesült Államokba olyan konfliktusnak minősül, amely katonai erő alkalmazását igényli – ez egy új indoklás a múltbeli és jövőbeli akciókhoz.

Az elnök úgy határozott, hogy az Egyesült Államok konfliktusban áll ezekkel a kijelölt terrorista szervezetekkel

– áll a dokumentumban. Trump utasította a Pentagont, hogy „a fegyveres konfliktusokra vonatkozó törvények szerint hajtson végre ellenük műveleteket”.

Az Egyesült Államok most egy kritikus pontra jutott, ahol mások védelme érdekében erőszakot kell alkalmaznunk ezeknek a kijelölt terrorista szervezeteknek a folyamatos támadásai ellen

– áll a memorandumban.

Kritikus hangok

Az Egyesült Államok sokkal drámaibb lépést tesz – egy olyan lépést, amely véleményem szerint nagyon-nagyon messze esik a nemzetközi jogtól, és veszélyes is – mondta Matthew Waxman, aki a George W. Bush-kormány nemzetbiztonsági tisztviselője volt. Ez „azt jelenti, hogy az Egyesült Államok halálos erővel támadhat ezeknek a kartelleknek a tagjaira. Azaz az Egyesült Államok bírósági eljárás nélkül elfoghatja és őrizetbe veheti őket.”

A nyilatkozat a karib-tengeri csapások után született

Az amerikai hadsereg a múlt hónapban három halálos csapást mért a Karib-tengeri hajókra, amelyeket a kormány kábítószer-szállítással vádolt. Két ilyen művelet venezuelai hajókat érintett.

A Karib-tengeren végrehajtott akciók azt mutatják, hogy Washington kész katonai eszközökkel is fellépni a drogkartellek ellen, amelyeket immár nemzetbiztonsági fenyegetésként kezel.

A haditengerészet erődemonstrációja, a Fehér Ház határozott üzenetei és a Pentagon titkos tájékoztatásai egyaránt jelzik: Trump kormánya a kábítószer-ellenes harcot nem csupán bűnüldözési, hanem háborús keretben kívánja folytatni.