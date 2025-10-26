Trump új szövetségest talált – ki nem találná, hogy kit

Luiz Ináció Lula da Silva és Donald Trump a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójának szünetében tárgyalt, hogy megpróbálják csillapítani a két ország közötti feszültséget, amelyet az váltott ki, hogy augusztusban Trump a korábbi 10 százalékosról 50-re emelte a brazil árukra kivetett vámot, és büntetőintézkedéseket vezetett be Lula és más brazil vezetők ellen.

Donald Trump amerikai és Luiz Ináció Lula da Silva brazil elnök Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Egyetértettünk abban, hogy a szakértőink haladéktalanul megoldást keresnek a tarifákra és a brazil vezetők elleni szankciókra

– írta Lula az X-en.

Trump a tarifák emelését a Jair Bolsonaro volt elnök ellen általa „boszorkányüldözésnek” nevezett intézkedésekkel indokolta. Az amerikai kormányzat szankciókat rendelt el más brazil vezetők, közöttük Alexandre de Moraes ellen is, aki a Bolsonarót államcsínykísérlet miatt börtönbüntetésre ítélő legfelsőbb bíróság elnöke volt.

A vasárnapi találkozó előtt Trump is azt mondta, hogy elképzelhető valamilyen megállapodás Lulával. Az amerikai-kínai kapcsolatokról szólva Trump közölte: bízik abban, hogy sikerül előkészítenie egy kereskedelmi megállapodást Hszi Csin-ping elnökkel, akivel a tervek szerint jövő csütörtökön találkozik Dél-Koreában, miután a két ország gazdasági vezetőinek sikerült most megállapodniuk Kuala Lumpurban.

Scott Bessent amerikai pénzügy- és Jamieson Greer kereskedelmi miniszter, valamint Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes és Li Cseng-kang kereskedelmi főtárgyaló május óta az ötödik személyes tárgyalási fordulót tartotta meg, ezúttal az ASEAN-csúcs szünetében.

Bessent újságíróknak nyilatkozva megelőlegezte, hogy a megállapodás révén késleltetni lehet a kiterjedt kínai ritkaföldfém-export ellenőrzését, és elkerülhető lesz a Trump által kilátásba helyezett új, százszázalékos vámtarifa bevezetése. A kínai fél egyelőre még nem erősítette meg a Hszi-Trump találkozót, amelyen Trump egyebek mellett az amerikai szójabab értékesítéséről, a Kína által saját területnek tekintett Tajvan körül aggodalmakról és Jimmy Laj bebörtönzött hongkongi médiamágnás szabadlábra helyezéséről kíván tárgyalni.