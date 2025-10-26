Hírlevél

Trump

Trump új szövetségest talált – ki nem találná, hogy kit

A brazil elnök kedvezően nyilatkozott vasárnap találkozójáról amerikai hivatali kollégájával a Kuala Lumpur-i ASEAN-csúcstalálkozón, utóbbi pedig a Kínával folyó kereskedelmi tárgyalásokról beszélt bizakodóan.
TrumpMalajziaritkaföldfémBrazília

Luiz Ináció Lula da Silva és Donald Trump a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (ASEAN) csúcstalálkozójának szünetében tárgyalt, hogy megpróbálják csillapítani a két ország közötti feszültséget, amelyet az váltott ki, hogy augusztusban Trump a korábbi 10 százalékosról 50-re emelte a brazil árukra kivetett vámot, és büntetőintézkedéseket vezetett be Lula és más brazil vezetők ellen.

Donald Trump amerikai és Luiz Ináció Lula da Silva brazil elnök
Donald Trump amerikai és Luiz Ináció Lula da Silva brazil elnök Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Egyetértettünk abban, hogy a szakértőink haladéktalanul megoldást keresnek a tarifákra és a brazil vezetők elleni szankciókra

 – írta Lula az X-en.

Trump a tarifák emelését a Jair Bolsonaro volt elnök ellen általa „boszorkányüldözésnek” nevezett intézkedésekkel indokolta. Az amerikai kormányzat szankciókat rendelt el más brazil vezetők, közöttük Alexandre de Moraes ellen is, aki a Bolsonarót államcsínykísérlet miatt börtönbüntetésre ítélő legfelsőbb bíróság elnöke volt.

A vasárnapi találkozó előtt Trump is azt mondta, hogy elképzelhető valamilyen megállapodás Lulával. Az amerikai-kínai kapcsolatokról szólva Trump közölte: bízik abban, hogy sikerül előkészítenie egy kereskedelmi megállapodást Hszi Csin-ping elnökkel, akivel a tervek szerint jövő csütörtökön találkozik Dél-Koreában, miután a két ország gazdasági vezetőinek sikerült most megállapodniuk Kuala Lumpurban.

Scott Bessent amerikai pénzügy- és Jamieson Greer kereskedelmi miniszter, valamint Ho Li-feng kínai miniszterelnök-helyettes és Li Cseng-kang kereskedelmi főtárgyaló május óta az ötödik személyes tárgyalási fordulót tartotta meg, ezúttal az ASEAN-csúcs szünetében.

Bessent újságíróknak nyilatkozva megelőlegezte, hogy a megállapodás révén késleltetni lehet a kiterjedt kínai ritkaföldfém-export ellenőrzését, és elkerülhető lesz a Trump által kilátásba helyezett új, százszázalékos vámtarifa bevezetése. A kínai fél egyelőre még nem erősítette meg a Hszi-Trump találkozót, amelyen Trump egyebek mellett az amerikai szójabab értékesítéséről, a Kína által saját területnek tekintett Tajvan körül aggodalmakról és Jimmy Laj bebörtönzött hongkongi médiamágnás szabadlábra helyezéséről kíván tárgyalni.

Trump vasárnap az ASEAN-csúcs szünetében aláírt egy olyan megállapodást Malajziával, amely biztosságossá teszi az amerikai hozzáférést a malajziai ritkaföldfémekhez, miután Kína nemrégiben bejelentette, hogy korlátozza a modern gazdasághoz létfontosságú eme alapanyagok exportját.

Malajzia vállalta, hogy garantálja: egyetlen korlátozást sem vezetnek be a ritkaföldfémeknek amerikai cégek számára történő eladásában

 – áll a Kuala Lumpur-i vezetés és a Fehér Ház közös közleményében. 

Malajzia vállalta továbbá, hogy amerikai cégek közreműködésével gyorsítja a ritkaföldfém-ágazat fejlesztését, egyebek mellett a működési engedélyek meghosszabbításával a termelés növelése érdekében. Washington pedig beleegyezett, hogy csak 19 százalékos vámot vetnek ki a malajziai árucikkekre. A kereskedelmi megállapodást Donald Trump és Ibrahim Anwar malajziai kormányfő írta alá.

Malajzia 2023-ban jelentette be, hogy 16,2 millió tonna kiaknázatlan ritkaföldfém-készlete van, 2024-ben pedig nemzeti embargót rendelt el a nyers ritkaföldfémek exportjára, a hazai feldolgozás támogatása céljából.

