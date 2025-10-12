Megdöbbentő fordulat: Trumpot élteti a liberális techmilliárdos!

Benioff, aki a Time Magazine tulajdonosa és a Salesforce óriásvállalat vezérigazgatója, a The New York Times-nak adott pénteki interjúban szólalt meg, ahol a szövetségi hatóságok jelenlétének szükségességéről beszélt a Dreamforce nevű éves konferenciája előtt, amelyet a San Franciscó-i öböl partján rendeznek meg.

A techmilliárdos Marc Benioff támogatja Trump politikáját (Fotó: HALIL SAGIRKAYA / ANADOLU)

„Nincs elég rendőrünk, szóval ha (a Nemzeti Gárda) betöltheti ezt a szerepet, én teljes mértékben támogatom” – mondta a San Franciscóban született Benioff a lapnak, miközben magánrepülőjén utazott. Elárulta, hogy a konferencia idején több száz szolgálaton kívüli rendőrt kénytelen fizetni, hogy járőrözzenek a rendezvény környékén, hozzátéve, hogy a liberális városnak újra kellene finanszíroznia a rendőrséget – írta a The Times.

A San Franciscó-i rendőrség mindössze 1500 főből áll, Benioff szerint ezt a létszámot csaknem meg kellene duplázni.

Majd meglátják. Jövő héten, amikor végigsétálnak San Franciscóban, minden sarkon lesz rendőr

– mondta. „Régen így volt” – tette hozzá.

A The Times beszámolója szerint a csaknem egyórás beszélgetés során a techvezető többször is méltatta Trump elnököt.

Trump és Benioff az utóbbi időben egyre szorosabb szövetségre léptek: a 2024-es „Év Embere” cím birtokosa, Trump meghívta a Time Magazine tulajdonosát a Károly király által a windsori kastélyban rendezett állami vacsorára múlt hónapban – írja a New York Times.

Tech billionaire Mark Benioff calls for Trump to send National Guard to San Francisco: ‘I fully support the president’ https://t.co/zbKWRnIlR3 pic.twitter.com/cpV4ui8bnW — New York Post (@nypost) October 12, 2025

A két amerikai egymással szemben ült, és Benioff elmondta a The Timesnak, hogy többször is kifejezte Trump felé háláját „mindenért, amit tesz”.

Benioff, aki az elmúlt 25 évben több mint egymilliárd dollárt adományozott a San Franciscó-i öböl térségének jótékonysági szervezeteinek, egyetemeknek és ügyeknek, büszkén jelentette ki:

Nem hiszem, hogy bárki is több embert foglalkoztatott, több pénzt adott volna, vagy többet tett volna San Franciscóért, mint én.

Ennek ellenére sok helyi politikus felháborodással reagált kijelentéseire, és elutasította Benioff javaslatát, hogy a Nemzeti Gárdát vezényeljék San Franciscóba.

Trump korábban már Los Angelesbe, Memphisbe és legutóbb Chicagóba is vezényelte a Nemzeti Gárdát, hogy helyreállítsa a közbiztonságot, fellépjen a kábítószer-kereskedelem ellen, és hátteret biztosítson az ICE tisztjeinek az „Operation Midway Blitz” fedőnevű művelet során.