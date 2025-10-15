Trump fenyegetése megrengette a világot: vámokat vet ki az országokra!

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump új vámokat helyezett kilátásba a BRICS-országok ellen az amerikai dollár védelmében. Trump ismét azzal vádolta a BRICS-blokkot és annak tagjait, hogy aláássák az amerikai dollár erejét. Javier Milei argentin elnökkel tartott keddi találkozója után Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok új vámokat fog bevezetni azon országok ellen is, amelyek együtt kívánnak működni a BRICS-szel – írja a Financial Express.

Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump megvédi a dollárt

Nagyon határozottan kiállok a dollár mellett, és bárki, aki dollárban akar üzletelni, előnyben van azokkal szemben, akik nem. Ha valaki a BRICS-hez akar tartozni, az rendben van, de vámokat fogunk kivetni az országukra

– mondta Trump az újságíróknak, hozzátéve, hogy a BRICS „a dollár elleni támadás”. Trump kijelentette, hogy a vámfenyegetés miatt már több ország vezetője is elgondolkodtatott azon, hogy akarnak-e a blokkhoz tartozni. Korábban arról is írtunk, hogy Peking álláspontja a kereskedelmi és vámháborúkkal kapcsolatban változatlan: Kína kész harcolni a végsőkig.

Mindenki visszalépett. Mind visszalépnek a BRICS-ből. A BRICS a dollár elleni támadás volt, és azt mondtam nekik: ha ezt a játékot akarjátok játszani, vámokat fogok kivetni minden termékre, ami az Egyesült Államokba érkezik. Ők pedig azt mondták, akkor kilépünk a BRICS-ből... már nem is beszélnek róla

– fogalmazott. Trump hozzátette, hogy kormánya elkötelezett a dollár globális pozíciójának megvédése mellett, és figyelmeztetett, hogy kormánya továbbra is fellép minden olyan szövetséggel szemben, amely fenyegetést jelenthet. Az elnök „Amerika-ellenesnek” nevezte a BRICS-t és arra figyelmeztette a szövetséges országokat, hogy további vámokra számíthatnak. Júliusban Trump azt írta a közösségi oldalán, hogy bármely ország, amely a BRICS Amerika-ellenes politikájával azonosul, 10 százalékos vámmal fog szembesülni.

Trump Kínát is bírálta, amiért az nemrég Argentínából vásárolt szóját az Egyesült Államok helyett, ezt pedig úgy értékelte, mint kísérletet Washington és Buenos Aires kapcsolatának meggyengítésére.

A BRICS eredetileg Brazíliát, Oroszországot, Indiát, Kínát és Dél-Afrikát foglalta magában, de 2024-ben a blokkhoz csatlakozott Egyiptom, Etiópia, Irán és az Egyesült Arab Emírségek, majd 2025-ben Indonézia is.