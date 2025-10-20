Trump visszavágott a tüntetőknek: „Nem vagyok király, keményen dolgozom!”

Donald Trump vasárnap este reagált a hétvégi, „No Kings Day” néven meghirdetett baloldali tüntetésekre, amelyeken több városban, köztük New Yorkban és Washingtonban is utcára vonultak a kormány ellen tiltakozók. Az elnök a sajtónak nyilatkozott, mielőtt kiszállt az Air Force One repülőgépből a Joint Base Andrews repülőtéren. Trump szerint a demonstrációk szervezettek voltak, és nem tükrözik az amerikai emberek véleményét – számolt be róla a Fox News.

Donald Trump vasárnap este reagált a „No Kings Day” megmozdulásokra Fotó: AFP

Megnéztem az embereket. Ők nem reprezentálják ezt az országot, és megnéztem az összes új, fizetett táblát. Szerintem Soros és más radikális baloldali őrültek fizették őket

– mondta. Az elnök szerint a megmozdulások „nagyon kicsik, nagyon hatástalanok” voltak, és a résztvevők „kimerültek”. Trump hangsúlyozta: vezetőként nem a hatalomra, hanem a szolgálatra törekszik.

Nem vagyok király. Keményen dolgozom, hogy országunkat naggyá tegyem. Ennyi az egész

– fogalmazott.

A tüntetések békésen zajlottak, incidensről sehol sem számoltak be.

A republikánusok szerint a baloldal célja nem más, mint a figyelem elterelése a kormányzati finanszírozási vitáról.

Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke a FOX híportálnak azt mondta: reméli, hogy a demokraták a tüntetések után hajlandóak lesznek tárgyalni a republikánusok javaslatáról, bár szerinte erre kevés az esély.

Trump mostani reakciója jól illeszkedik korábbi üzeneteihez

A politikai ellenfelei támadásai ellenére az elnök kitart amellett, hogy az ország érdekében dolgozik. „Nem vagyok király, hanem az amerikaiakért dolgozom” – mondta, egyértelműen üzenve a baloldali aktivistáknak és a tüntetéseket felnagyító médiának. Trump korábban egy interjúban hangsúlyozta: a tüntetőket Soros és más baloldali szervezetek pénzelik, ezért szerinte a kormánynak nyomoznia kell.

