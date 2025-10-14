Titokzatos tárgyalásokra készül Trump és Zelenszkij Washingtonban

Az EU külügyi vezetőjével, Kaja Kallasszal tartott sajtótájékoztatón Zelenszkij elmondta, hogy a telefonbeszélgetések Donald Trumppal „nem voltak elegendőek” minden kulcsfontosságú téma megvitatásához.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkoznak Washingtonban (Fotó: JIM WATSON / AFP)

A washingtoni meghívásra tervezett csúcstalálkozó az ötödik egyeztetés lesz Trump és Zelenszkij között azóta, hogy az amerikai elnök januárban visszatért hivatalába. A vezetők legutóbb szeptember 23-án, az ENSZ Közgyűlés idején találkoztak New Yorkban.

Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök vezetésével egy ukrán küldöttség már úton van az Egyesült Államokba.

Az elnök korábban elmondta, hogy a küldöttség célja további légvédelmi rendszerek, valamint HIMARS rakétarendszerek beszerzéséről tárgyalni a Washingtonnal kötendő „Mega Deal” részeként. Trump később, az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva, megerősítette a két vezető közötti tervezett találkozót.

Arra a kérdésre, hogy vendégül látja-e Zelenszkijt a Fehér Házban október 17-én, Trump így válaszolt: „Azt hiszem, igen.”

Kijev arra kéri külföldi partnereit, hogy segítsenek megerősíteni Ukrajna légvédelmét, mivel Moszkva fokozza a légi támadásokat az ukrán energiahálózat ellen. Október 10-én egy nagyszabású csapás ideiglenesen megbénította az áramszolgáltatást Kijevben és több ukrán régióban – írja a The Kyiv Independent.

⚡️ BREAKING: Trump invites Zelenskyy to the U.S. on October 17, Suspilne reports citing Ukraine’s embassy in Washington and White House sources.



The two leaders spoke twice this week, discussing air defense and Ukraine’s long-range strike capabilities. pic.twitter.com/mFuMCucMNb — UNITED24 Media (@United24media) October 13, 2025

Trump nyilvánosan felvetette annak lehetőségét is, hogy Ukrajnának Tomahawk típusú, nagyhatótávolságú robotrepülőgépeket szállítsanak, amelyek 1600–2500 kilométeres távolságban lévő célpontokat képesek elérni.

A Kreml „rendkívüli aggodalmát” fejezte ki a lehetséges Tomahawk-szállítások miatt, mondván, hogy egy ilyen lépés „az eszkaláció minőségileg új szakaszát” jelentené.

Zelenszkij szerint a Tomahawkok finanszírozása megvalósulhatna az Egyesült Államokkal kötendő közelgő „Mega Deal” keretében, befagyasztott orosz vagyonból, vagy a NATO által vezetett Priority Ukraine Requirements List (PURL) programon keresztül.