Zelenszkij

Titokzatos tárgyalásokra készül Trump és Zelenszkij Washingtonban

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 13-án megerősítette, hogy a hét későbbi részében Washingtonban találkozni fog amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal, amit később Trump is megerősített. A találkozót október 17-re ütemezték, és két, korábban lezajlott telefonbeszélgetést követ majd, amelyek során az ukrán légvédelemről és a nagyhatótávolságú képességekről egyeztet Zelenszkij és Trump az orosz támadások fokozódása nyomán.
Az EU külügyi vezetőjével, Kaja Kallasszal tartott sajtótájékoztatón Zelenszkij elmondta, hogy a telefonbeszélgetések Donald Trumppal „nem voltak elegendőek” minden kulcsfontosságú téma megvitatásához.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkoznak Washingtonban (Fotó: JIM WATSON / AFP)
A washingtoni meghívásra tervezett csúcstalálkozó az ötödik egyeztetés lesz Trump és Zelenszkij között azóta, hogy az amerikai elnök januárban visszatért hivatalába. A vezetők legutóbb szeptember 23-án, az ENSZ Közgyűlés idején találkoztak New Yorkban.

Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök vezetésével egy ukrán küldöttség már úton van az Egyesült Államokba.

Az elnök korábban elmondta, hogy a küldöttség célja további légvédelmi rendszerek, valamint HIMARS rakétarendszerek beszerzéséről tárgyalni a Washingtonnal kötendő „Mega Deal” részeként. Trump később, az Air Force One fedélzetén újságíróknak nyilatkozva, megerősítette a két vezető közötti tervezett találkozót.

Arra a kérdésre, hogy vendégül látja-e Zelenszkijt a Fehér Házban október 17-én, Trump így válaszolt: „Azt hiszem, igen.”

Kijev arra kéri külföldi partnereit, hogy segítsenek megerősíteni Ukrajna légvédelmét, mivel Moszkva fokozza a légi támadásokat az ukrán energiahálózat ellen. Október 10-én egy nagyszabású csapás ideiglenesen megbénította az áramszolgáltatást Kijevben és több ukrán régióban – írja a The Kyiv Independent.

Trump nyilvánosan felvetette annak lehetőségét is, hogy Ukrajnának Tomahawk típusú, nagyhatótávolságú robotrepülőgépeket szállítsanak, amelyek 1600–2500 kilométeres távolságban lévő célpontokat képesek elérni.

A Kreml „rendkívüli aggodalmát” fejezte ki a lehetséges Tomahawk-szállítások miatt, mondván, hogy egy ilyen lépés „az eszkaláció minőségileg új szakaszát” jelentené.

Zelenszkij szerint a Tomahawkok finanszírozása megvalósulhatna az Egyesült Államokkal kötendő közelgő „Mega Deal” keretében, befagyasztott orosz vagyonból, vagy a NATO által vezetett Priority Ukraine Requirements List (PURL) programon keresztül.

 

