Feszült hangulat a Fehér Házban: Trump figyelmeztette Zelenszkijt

Az amerikai és az ukrán elnök közötti találkozó többször is „kiabálássá fajult”, Trump pedig „állandóan káromkodott” – közölték az ügyet ismerő források.

Trump figyelmeztette Zelenszkijt: Putyin el fogja pusztítani Ukrajnát, ha nem egyeznek meg (Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER)

Hozzátették, hogy

az amerikai elnök félresöpörte Ukrajna frontvonalát ábrázoló térképeket, ragaszkodott ahhoz, hogy Zelenszkij adja át Putyinnak az egész Donbász régiót, és többször megismételte az orosz vezető előző napi telefonbeszélgetésükben elhangzott állításait.

Bár Trump később a jelenlegi frontvonalak befagyasztását támogatta, a feszült hangulatú megbeszélés arra utalt, hogy az amerikai elnök változtatott a háborúval kapcsolatos álláspontján, és kész elfogadni Putyin követeléseit – számolt be a Financial Times.

Zelenszkij és delegációja abban reménykedett, hogy sikerül rávenni Trumpot, adjon át Ukrajnának nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat, ám az amerikai elnök végül elutasította a kérést.

A feszült hangulatú megbeszélés emlékeztetett a februári Fehér Házi találkozóra, amikor Trump és alelnöke, J. D. Vance élesen bírálta Zelenszkijt, szerintük amiatt, mert nem mutatott elég hálát az Egyesült Államok felé.

Egy európai tisztviselő, aki ismeri a találkozó részleteit, elmondta:

Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy Putyin szerinte a konfliktust „különleges hadműveletnek, nem is háborúnak” nevezte, és hozzátette, hogy az ukrán vezetőnek „meg kell egyeznie, különben megsemmisítik.”

A tisztviselő szerint Trump azt mondta Zelenszkijnek, hogy veszíteni fog a háborúban, és figyelmeztette: „Ha (Putyin) akarja, elpusztít téged.”

Trump vasárnap a Fox News-nak azt mondta, bízik abban, hogy sikerül véget vetnie a háborúnak, és hozzátette: Putyin „úgyis meg fog tartani valamit, bizonyos területeket már megszerzett.”

Putyin csütörtökön új javaslatot tett Trumpnak: Ukrajna adja át az általa ellenőrzött kelet-donbászi területeket, cserébe a déli frontvonalhoz tartozó Herszon és Zaporizzsja régiók néhány kisebb részéért.

Három másik, a Fehér Házi tárgyalásról tájékoztatott európai tisztviselő megerősítette, hogy Trump a találkozó nagy részében Zelenszkijt oktatta és arra ösztönözte, hogy fogadja el az orosz javaslatot.