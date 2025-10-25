Újabb tüntetés Rómában – videó

A Demokrácia és munka elnevezésű menet végigvonult az olasz főváros központján a Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyház előtti térig, amely hagyományosan a szakszervezeti megmozdulások helyszíne. A tüntetést eredetileg a közel-keleti békéért és a Meloni-kormány – a CGIL szerint Izrael-párti – politikája ellen hirdették meg, de az időközben született gázai békemegállapodás miatt a demonstrációt végül a jobbközép római kormány gazdaságpolitikája elleni tiltakozás jegyében tartották meg.

Tüntetők vesznek részt az olasz CGIL szakszervezet által szervezett demonstráción Fotó: RICCARDO DE LUCA / ANADOLU

A 2022 októberében felállt, Giorgia Meloni vezette kormány jövő évi költségvetési tervezetének vitája jelenleg zajlik a parlamentben. A kormány közlése szerint a 18 milliárd eurós csomag célja a családok támogatása, az egészségügyre és az oktatásra szánt források növelése. Az ötmillió tagot számláló CGIL szerint a bérek és nyugdíjak emelésére van szükség.

Az érdekképviselet október 3-án – a Gázába tartó nemzetközi segélyflotta támogatására rendezett – általános sztrájkkal bénította meg az országot. Maurizio Landini, a CGIL főtitkára bejelentette, hogy még az év vége előtt újabb országos sztrájkot akarnak rendezni. A szakszervezeti menethez palesztinbarát csoportok és olasz baloldali pártok is csatlakoztak.

A felszólalók között volt Sigfrido Ranucci, a RAI olasz közmédia oknyomozó újságírója, akinek lakása előtt október 16-án pokolgép robbant. A római tüntetéssel egy időben Izrael-ellenes utcai megmozdulás zajlott Torinóban, ahol a tüntetők megpróbáltak bejutni a Hajrá Olaszország kormánypárt találkozójára, amely egy színházban zajlott.