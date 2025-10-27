Tusk riasztó figyelmeztetést adott az Északi Áramlat kapcsán

Donald Tusk lengyel miniszterelnök aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Oroszország ukrajnai háborújának lezárása újraindíthatja az Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok helyreállítására irányuló törekvéseket. A politikus a Sunday Timesnak adott interjúban „riasztó jelnek” nevezte azokat a felhívásokat, amelyek a háború esetleges vége után Moszkva felé történő gazdasági nyitást szorgalmazzák – számolt be róla a Politico.

Donald Tusk figyelmeztetett, hogy az Oroszországgal való gazdasági kapcsolatok újraélesztése komoly kockázatot jelenthet

Fotó: AFP

Tudom, hogy ez azt jelenti, hogy valaki Európában vissza akarja állítani a Északi Áramlat 2-t, hogy jó üzleteket köthessen Oroszországgal

– mondta Tusk.

Az Északi Áramlat 2-t 2022-ben robbantották fel, miután Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Tusk korábban az X közösségi platformon is kijelentette:

A Északi Áramlat 2 problémája nem az, hogy felrobbantották. A probléma az, hogy megépítették.

A Sunday Times interjújában Tusk azt mondta, hogy a lengyel bíróság döntése, amely megakadályozta a német hatóságok kiadatási kérelmét a szabotázs ukrán gyanúsítottja ellen, azt jelenti, hogy Ukrajnának joga van Oroszországhoz kapcsolódó célpontokat támadni bárhol Európában.

A lengyel bíróság elutasította az Északi Áramlat 2 felrobbantásával gyanúsított ukrán állampolgár kiadatását Németországnak, és szabadlábra helyezte. És joggal. Az ügyet lezárták

– írta.

Polish court denied extradition to Germany of a Ukrainian national suspected of blowing up Nord Stream 2 and released him from custody. And rightly so. The case is closed. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 17, 2025

A miniszterelnök bírálta Európa önelégültségét, és hangsúlyozta, hogy a kontinens gyakran alábecsüli Putyin fenyegetéseit.

Európában az illúziók korszakának végéről beszélünk – attól tartok, túl késő. Túl késő, hogy minden fenyegetésre felkészüljünk, de nem túl késő, hogy túléljük

– fogalmazott.

Tusk kitért a Brexitre is

Az interjúban Tusk kitért a Brexitre is, amelyet a brit EU-tagság megszűnését „a közös európai történelem egyik legnagyobb hibájának” nevezett. A politikus szerint a Brexit utáni helyzet rávilágított arra, hogy az Egyesült Királyságban az objektív helyzet nem sokkal jobb, mint Lengyelországban.

