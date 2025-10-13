Hírlevél

Izrael

Átadták a Vöröskeresztnek az utolsó 13 élő túszt

A Gázában fogva tartott túszok néhány családja hétfő reggel az Izraeli Védelmi Erők (IDF) Reim bázisára érkezett, a Gáza határához közel, hogy felkészüljenek szeretteik szabadon bocsátására. Eközben Tel-Avivban, a Túszok terén támogató tömeg gyűlt össze, hogy távolról követhessék az eseményeket. Az izraeli sajtó arról számolt be, hogy átadták a Vöröskeresztnek az utolsó 13 élő túszt.
Izraeltúsztűzszünetgázai övezetHamász

Több tucat izraeli gyűlt össze zászlókkal a Reim bázis előtt. A családoknak hétfőn reggel helyi idő szerint 7:30-ra kellett megérkezniük a bázisra, mielőtt a Hamász megkezdte volna hét élő túsz átadását a Vöröskeresztnek. A túszokat két csoportban engedték szabadon, a többieket délelőtt 10 órakor bocsátották szabadon a Gáza déli részén fekvő Hán-Júniszból.

A Gázában fogva tartott túszok néhány családja hétfő reggel a Reim bázisra érkezett (Fotó: MAYA LEVIN / AFP)
A megállapodás szerint a Hamásznak hétfő délig összesen 48 túszt kell szabadon engednie — közülük 20 él, 28-at halottnak tartanak. A terrorszervezet azonban közölte, hogy nem tudja mindegyik elhunyt túsz holttestét határidőre megtalálni, és Izrael ezzel tisztában van.

A miniszterelnöki hivatal szóvivője, Shosh Bedrosian vasárnap délután bejelentette, hogy amint Izrael megerősíti: megkapta mindazokat a túszokat, akiket a megállapodás szerint vár, megkezdik mintegy 2000 palesztin fogoly szabadon bocsátását, köztük 250 életfogytig tartó büntetésre ítéltet.

Gal Hirsch, a kormány túszügyi megbízottja vasárnap este a 12-es csatornának nyilatkozva elmondta: Izrael nem tudja, hány halott túsz holttestét adja át hétfőn a Hamász, és kiket érint ez. A hatóságok egyes halott túszok családjait arról tájékoztatták, hogy szeretteik földi maradványai nem biztos, hogy hétfőn, vagy akár az alku első szakaszában visszatérnek Izraelbe – írja a The Times of Israel.

A Hamász katonai szárnya a túszátadás megkezdése előtt nyilvánosságra hozta annak a húsz élő túsznak a nevét, akiket hétfő reggel engednek szabadon. A lista megegyezett azokkal a nevekkel, amelyeket Izrael már korábban megkapott a tárgyalások során.

A bázison gyülekező tömeg megtapsolta azt a pillanatot, amikor a képernyőn megjelent Donald Trump amerikai elnök, aki múlt heti Fehér Házi találkozóján bejelentette, hogy a megállapodás közel van.

A háttérben eközben még folytak az egyeztetések a tűzszüneti és túszszabadítási egyezség első szakaszának részleteiről. A kormány hétfő hajnalban rendkívüli szavazást tartott, hogy jóváhagyja a palesztin foglyok listáján az utolsó pillanatban történt változtatásokat.

Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős miniszter azonban elmondta: Izrael „egyetlen palesztin biztonsági foglyot sem enged szabadon, amíg minden élő túszt vissza nem kap.”

 

