Rendkívüli

„Ez rosszul fog végződni” – Trump súlyosan megfenyegette Putyint

Szijjártó Péter hihetetlen bejelentést tett a magyar túszról – videó

1 órája
Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.
túszSzijjártó PéterÁbrahám MegállapodásokDonald TrumpHamász

Szijjártó Péter azt írta, hogy nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára. 

Történelmi pillanat a túszok szabadulása (Fotó: AFP)
Történelmi pillanat a túszok szabadulása Fotó: AFP

Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is

– tette hozzá.

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a...

Posted by Szijjártó Péter on Sunday, October 12, 2025

Szívszorító pillanatok, szabadok a túszok

Ahogy arról beszámoltunk, hét túszt adtak át a gázai Vöröskeresztnek. A Nemzetközi Vöröskereszt csendes, de létfontosságú szerepet játszott a túszok szabadon bocsátásában a 2023. október 7-i Hamász-támadások óta eltelt két év háborúja során.

Megkezdődött a túszok szabadon engedése – a Hamász átadta az első hét izraelit
Trump felhívta Zelenszkijt – amiről beszéltek, az mindent megváltoztathat

 

