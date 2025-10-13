Szijjártó Péter hihetetlen bejelentést tett a magyar túszról – videó

Több mint két év reménykedés után az elmúlt percekben megérkezett a várva várt értesítés: Omri Miránt a Hamász átadta a Vöröskeresztnek, így az utolsó magyar túsz is kiszabadult a Hamász fogságából – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn a Facebookon.
Szijjártó Péter azt írta, hogy nagy köszönet illeti Donald Trump elnököt, aki az öt évvel ezelőtti Ábrahám Megállapodások után újra olyan megegyezést hozott tető alá, amely a békés, biztonságos, terrorizmustól mentes élet reményét kínálja a közel-keleti népek számára.
Köszönjük katari és egyiptomi barátaink fáradhatatlan közvetítői munkáját is
– tette hozzá.
Szívszorító pillanatok, szabadok a túszok
Ahogy arról beszámoltunk, hét túszt adtak át a gázai Vöröskeresztnek. A Nemzetközi Vöröskereszt csendes, de létfontosságú szerepet játszott a túszok szabadon bocsátásában a 2023. október 7-i Hamász-támadások óta eltelt két év háborúja során.
