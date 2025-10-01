Nagy a baj: óriási tűz ütött ki egy orosz olajfinomítóban

„Ma nem történt pilóta nélküli repülőgépek támadása. A tüzet emberi tevékenység okozta” – hangsúlyozta. Az orosz Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma szerint a tüzet szerdán helyi idő szerint 06:28-kor jelentették az üzemből. Szemtanúk videókat tettek közzé a gyár felett emelkedő hatalmas füstoszlopról. Sérültekről nem érkezett jelentés. A Novo-Jaroszlavli Olajfinomító Oroszország egyik legnagyobb olajtermék-előállítója: autóbenzint, dízelolajat, repülőgép-kerozint, sugárhajtómű-üzemanyagot, cseppfolyósított gázokat és fűtőolajat gyárt.

Tűz ütött ki az oroszországi Jaroszlavlban, a Novo-Jaroszlavli Olajfinomító területén (Forrás: Telegram)

Az Astra Telegram-csatorna videókat és fotókat tett közzé a tűzről, amelyeket helyi lakosok készítettek. A felszálló füst a város több pontjáról is látható volt.

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Ellenőrzési Központjának vezetője a Telegramon emlékeztetett: a jaroszlavli finomító kapacitása alapján az első öt között van Oroszországban. 1961 óta működik, és az ország legnagyobb olajfinomítói közé tartozik, évi átlagos termelési volumene körülbelül 15 millió tonna kőolaj – írja az Ukrinform.

Korábban az Origo arról is beszámolt, tűz ütött ki a Kirisiben működő KINEF olajfinomítóban, miután lelőtt drónok darabjai a létesítmény területére zuhantak.