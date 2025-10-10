Megérkezett a hír, amit az egész világ várt — véget ért a háború

A tűzszünet értelmében az Izraeli Védelmi Erők (IDF) visszavonulnak a Gázai övezeten belül új, előre kijelölt vonalak mögé, míg 72 órán belül a Hamász minden izraeli túszt szabadon enged.

A tűzszünet értelmében az Izraeli Védelmi Erők (IDF) visszavonulnak a Gázai övezeten belül Fotó: AFP

A miniszterelnöki hivatal megerősítette a döntést, ugyanakkor nem hozta nyilvánosságra a szavazás pontos eredményét. Az egyezményt több jobboldali miniszter is ellenezte. Nemmel szavazott a pénzügyminiszter, míg párttársa, a bevándorlásügyi miniszter támogatta a javaslatot – számolt be róla a Times of Israel.

Netanjahu a kabinetülésen hangsúlyozta, hogy Izrael „hamarosan eléri túszai visszatérését”, és kijelentette, hogy a cél a háború kezdete óta a foglyok – élők és holtak – hazahozatala volt.

A miniszterelnök köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, valamint tanácsadóinak, Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek, akik közvetítőként segítették a megállapodás előkészítését. Kushner, Trump veje a kabinet előtt dicsérte az izraeli hadsereg „bátorságát” és Netanjahu „nehéz döntéseit”, amelyek szerinte lehetővé tették az egyezség létrejöttét. Hozzátette:

A túszok hazaszállítása régóta prioritás Trump elnök számára, és mindannyian fáradhatatlanul dolgoztunk ezért.

Witkoff pedig kiemelte, hogy bár a tárgyalások során Netanjahu sokszor makacsnak tűnt, „visszatekintve kiderült, hogy csak így lehetett eljutni a mostani megállapodásig”.