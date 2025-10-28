Új háborúellenes blokk jön létre Brüsszelben

Orbán Viktor reméli, hogy összehangolhatja álláspontját Andrej Babissal, aki jobboldali pártjával megnyerte a csehországi parlamenti választásokat, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A cél az, hogy közösen lépjenek fel az EU-vezetők csúcstalálkozója előtt, többek között az azokat megelőző megbeszéléseken – mondta Orbán Balázs. A politikai szövetség létrejötte jelentősen akadályozhatja a brüsszeli erőfeszítéseket Ukrajna pénzügyi és katonai támogatására.
Úgy gondolom, hogy ez be fog következni, és egyre láthatóbbá válik
– nyilatkozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A migrációs válság idején nagyon jól működött. Így tudtunk ellenállni
– tette hozzá a Visegrádi Négyek (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) példájáról, amikor 2015 után a Jog és Igazságosság Párt volt hatalmon Varsóban.
Az akkori lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki a családbarát politikát és az EU erős külső határait támogatta, és ellenezte a migránsok kötelező elosztását a tagállamok között.
Fico és Babis osztják a magyar vezető Ukrajnával kapcsolatos nézeteit, a gazdasági nyomásgyakorlás helyett a Moszkvával való párbeszédet szorgalmazzák.
Babis nyilvánosan szkeptikusan viszonyul a Kijevnek nyújtandó további európai támogatáshoz.
Magyarország brüsszeli politikai szövetségekre irányuló törekvései túlmutatnak az Európai Tanácson
– mondta Orbán Balázs. A Fidesz a jobboldali Patrióták Európáért csoport tagjaként bővítheti partnerségeit az Európai Parlamentben, potenciális szövetségesekként említve a jobboldali Európai Konzervatívok és Reformerek csoportot, a Szuverén Nemzetek Európája csoportot és „néhány baloldali csoportot”.
A mainstream pártok, például az Európai Néppárt, előbb-utóbb ellene fordulhatnak Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek, ezzel gyengítve a centristák többségét, amely támogatta újraválasztását
– tette hozzá Orbán Balázs.
A Visegrádi Négyek újjáépítése folyamatban van. Mi vagyunk a harmadik legnagyobb európai parlamenti frakció. Van egy kutatóintézeti hálózatunk, amely széles körben jelen van itt, Brüsszelben, és van egy transzatlanti lába is. És minden témában partnereket, szövetségeseket keresünk.
A közelgő választási kampányról Orbán Balázs azt mondta: „Kemény lesz, mint mindig”, és Brüsszelt okolta a „szervezett, összehangolt erőfeszítésekért a magyar kormány eltávolítására”, ideértve az ellenzék politikai támogatását is.
Arra a kérdésre válaszolva, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja-e Várhelyi Olivér egészségügyért felelős uniós biztost – akit sajtójelentések szerint kémek toborzásával vádoltak az EU-intézményekben, még korábbi diplomáciai tevékenysége idején – Orbán Balázs azt mondta: „Várhelyi nagyszerű munkát végez".
Ezek csak olyan ügyek, amelyeket arra használnak, hogy Magyarországot úgy állítsák be, mint egy olyan országot, amely nem hű az intézményekhez. Mi azonban bent akarunk maradni, mert a klub tagjai vagyunk
– jelentette ki Orbán Balázs.
