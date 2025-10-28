Új háborúellenes blokk jön létre Brüsszelben

Orbán Viktor reméli, hogy összehangolhatja álláspontját Andrej Babissal, aki jobboldali pártjával megnyerte a csehországi parlamenti választásokat, valamint Robert Fico szlovák miniszterelnökkel. A cél az, hogy közösen lépjenek fel az EU-vezetők csúcstalálkozója előtt, többek között az azokat megelőző megbeszéléseken – mondta Orbán Balázs. A politikai szövetség létrejötte jelentősen akadályozhatja a brüsszeli erőfeszítéseket Ukrajna pénzügyi és katonai támogatására.

Magyarország Csehországgal és Szlovákiával szorosabb politikai együttműködést tervez Brüsszelben (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

Úgy gondolom, hogy ez be fog következni, és egyre láthatóbbá válik

– nyilatkozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

A migrációs válság idején nagyon jól működött. Így tudtunk ellenállni

– tette hozzá a Visegrádi Négyek (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) példájáról, amikor 2015 után a Jog és Igazságosság Párt volt hatalmon Varsóban.

Az akkori lengyel miniszterelnök, Mateusz Morawiecki a családbarát politikát és az EU erős külső határait támogatta, és ellenezte a migránsok kötelező elosztását a tagállamok között.

Fico és Babis osztják a magyar vezető Ukrajnával kapcsolatos nézeteit (Fotó: AFP)

Fico és Babis osztják a magyar vezető Ukrajnával kapcsolatos nézeteit, a gazdasági nyomásgyakorlás helyett a Moszkvával való párbeszédet szorgalmazzák.

Babis nyilvánosan szkeptikusan viszonyul a Kijevnek nyújtandó további európai támogatáshoz.

Magyarország brüsszeli politikai szövetségekre irányuló törekvései túlmutatnak az Európai Tanácson

– mondta Orbán Balázs. A Fidesz a jobboldali Patrióták Európáért csoport tagjaként bővítheti partnerségeit az Európai Parlamentben, potenciális szövetségesekként említve a jobboldali Európai Konzervatívok és Reformerek csoportot, a Szuverén Nemzetek Európája csoportot és „néhány baloldali csoportot”.

A mainstream pártok, például az Európai Néppárt, előbb-utóbb ellene fordulhatnak Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek, ezzel gyengítve a centristák többségét, amely támogatta újraválasztását

– tette hozzá Orbán Balázs.

A Visegrádi Négyek újjáépítése folyamatban van. Mi vagyunk a harmadik legnagyobb európai parlamenti frakció. Van egy kutatóintézeti hálózatunk, amely széles körben jelen van itt, Brüsszelben, és van egy transzatlanti lába is. És minden témában partnereket, szövetségeseket keresünk.

A közelgő választási kampányról Orbán Balázs azt mondta: „Kemény lesz, mint mindig”, és Brüsszelt okolta a „szervezett, összehangolt erőfeszítésekért a magyar kormány eltávolítására”, ideértve az ellenzék politikai támogatását is.