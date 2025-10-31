Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Ukrajna

Ukrajna bajban, Brüsszel újabb számlát tolna ránk

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna kritikus pénzügyi helyzetbe került, mivel a háború folytatása drámai módon növeli a védelmi és újjáépítési kiadásokat, és súlyos terhet ró az állami költségvetésre. Ukrajna makrogazdasági stabilitásának megőrzéséhez elengedhetetlen egy új IMF-program, valamint az EU és a G7-ek által javasolt, 140 milliárd eurós jóvátételi hitel biztosítása. Ez a konstrukció kamatmentes lenne, és csak az esetleges orosz jóvátételi összegek után kellene törleszteni — ugyanakkor az továbbra is kérdés, hogy mindezt végső soron ki fizeti meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborútámogatásEurópai Unió

Ukrajnának sürgősen szüksége van új nemzetközi finanszírozásra, mivel a háború miatt ugrásszerűen nőnek a védelmi és helyreállítási kiadások, ami veszélyezteti a költségvetést, a fizetési mérleget és a gazdasági növekedést. A 2025–2028-as költségvetési hiányt 53 milliárd dollárra becsülik, ezért Kijevnek új IMF-programra és az EU-tól és G7-től tervezett 140 milliárd eurós, kamatmentes jóvátételi hitelre van szüksége.

Ukrajna bajban, sürgősen szüksége van új nemzetközi finanszírozásra, de ki fizeti mindezt meg? (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)
Ukrajna bajban, sürgősen szüksége van új nemzetközi finanszírozásra, de ki fizeti mindezt meg? (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

A gazdasági növekedés lelassult: 2024 első felében a GDP csupán 0,8 százalékkal nőtt, az energialétesítmények elleni orosz támadások pedig tovább rontják a kilátásokat

– írja a Kyiv Post.

Közben a kereskedelmi hiány gyorsan nő, főként a fegyverimport, elektromos járművek és vámmentes csomagok miatt. A deficit 2025-ben elérheti a 42 milliárd dollárt, és tartósan magas maradhat, ami jelentősen apaszthatja az ország devizatartalékait, várhatóan 2028 végére 12,4 milliárd dollárra.

Ukrajna költségvetése a következő években is óriási nyomás alatt marad a háború miatt megugró védelmi kiadások következtében. A 2025–2028 közötti időszak finanszírozási hiánya elérheti az 53,3 milliárd dollárt, miközben a teljes költségvetési deficit 142,5 milliárd dollárra tehető. 

A jelenleg biztosított források ennél jóval alacsonyabbak, így komoly pénzügyi rés tátong, amit Kijevnek és nemzetközi partnereinek kell betölteniük.

 A védelmi kiadások jövőre 83 milliárd dollárra nőhetnek, és a háború után is magas szinten maradnak, mivel Ukrajna továbbra is készül a lehetséges orosz fenyegetésre.

A hrivnya árfolyama egyelőre stabil, ám 2026 végére gyengülhet a finanszírozási bizonytalanságok miatt.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, az uniós diplomaták szerint az Európai Bizottság a következő hetekben három lehetséges megoldást terjeszt a tagállamok elé Ukrajna finanszírzására: közös uniós hitelfelvétel (újabb közös adósság), jóvátételi hitel, amely az orosz befagyasztott vagyonhoz kapcsolódna, Ukrajna pénzügyi támogatásának részleges vagy teljes megszüntetése. Utóbbi lehetőséget – a források szerint – kizárólag Magyarország támogatta.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!