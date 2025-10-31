Ukrajna bajban, Brüsszel újabb számlát tolna ránk

Ukrajnának sürgősen szüksége van új nemzetközi finanszírozásra, mivel a háború miatt ugrásszerűen nőnek a védelmi és helyreállítási kiadások, ami veszélyezteti a költségvetést, a fizetési mérleget és a gazdasági növekedést. A 2025–2028-as költségvetési hiányt 53 milliárd dollárra becsülik, ezért Kijevnek új IMF-programra és az EU-tól és G7-től tervezett 140 milliárd eurós, kamatmentes jóvátételi hitelre van szüksége.

Ukrajna bajban, sürgősen szüksége van új nemzetközi finanszírozásra, de ki fizeti mindezt meg? (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

A gazdasági növekedés lelassult: 2024 első felében a GDP csupán 0,8 százalékkal nőtt, az energialétesítmények elleni orosz támadások pedig tovább rontják a kilátásokat

– írja a Kyiv Post.

Közben a kereskedelmi hiány gyorsan nő, főként a fegyverimport, elektromos járművek és vámmentes csomagok miatt. A deficit 2025-ben elérheti a 42 milliárd dollárt, és tartósan magas maradhat, ami jelentősen apaszthatja az ország devizatartalékait, várhatóan 2028 végére 12,4 milliárd dollárra.

📌 Ukraine is projected to need $389 billion in total support between 2026 and 2029 to sustain its defense against Russia—almost double the aid received since 2022. With a $50 billion annual deficit, surging defense spending, and heavy reliance on Western funds, Kyiv faces a… pic.twitter.com/f4NtHJuJHl — Gloria Finis 🇫🇷 The opinion 🇩🇰 (@ThetruthDW) October 31, 2025

Ukrajna költségvetése a következő években is óriási nyomás alatt marad a háború miatt megugró védelmi kiadások következtében. A 2025–2028 közötti időszak finanszírozási hiánya elérheti az 53,3 milliárd dollárt, miközben a teljes költségvetési deficit 142,5 milliárd dollárra tehető.

A jelenleg biztosított források ennél jóval alacsonyabbak, így komoly pénzügyi rés tátong, amit Kijevnek és nemzetközi partnereinek kell betölteniük.

A védelmi kiadások jövőre 83 milliárd dollárra nőhetnek, és a háború után is magas szinten maradnak, mivel Ukrajna továbbra is készül a lehetséges orosz fenyegetésre.

A hrivnya árfolyama egyelőre stabil, ám 2026 végére gyengülhet a finanszírozási bizonytalanságok miatt.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt, az uniós diplomaták szerint az Európai Bizottság a következő hetekben három lehetséges megoldást terjeszt a tagállamok elé Ukrajna finanszírzására: közös uniós hitelfelvétel (újabb közös adósság), jóvátételi hitel, amely az orosz befagyasztott vagyonhoz kapcsolódna, Ukrajna pénzügyi támogatásának részleges vagy teljes megszüntetése. Utóbbi lehetőséget – a források szerint – kizárólag Magyarország támogatta.