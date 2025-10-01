Ukrajnai kényszersorozás: elment ügyet intézni, rátámadtak a toborzók - videó

Egy férfi közjegyzőhöz indult az ukrajnai Dnyipróban, amikor elkapták a toborzók. Megpróbált elmenekülni a kényszersorozás elől, de valószínűleg nem sikerült neki.
Az autóból készült felvételen az látszik, hogy
az illető a földön fekszik, két toborzónak először sikerül felemelnie, majd az áldozat ismét a földre veti magát. Eközben csatlakozik a harmadik toborzó, és készenlétben áll egy negyedik is, miközben egy ötödik férfi figyeli az eseményeket. Nem engedik el a férfit, két oldalról rángatják.
Mutatjuk a felkavaró képsorokat:
Egy fiatalembert nemrég egy parkolóban kényszerítettek magyarázkodásra a TCK (ukrán toborzóközpont) munkatársai.
Korábban arról is beszámoltunk az Origon, hogy egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a toborzók elől, nem sikerült neki.
A lakosság körében egyre nagyobb a félelem és az elégedetlenség a kényszersorozás miatt. Egyre többen próbálnak elrejtőzni, vagy külföldre menekülni, nehogy a hatóságok erőszakkal sorozzák be őket.