Ukrajnai kényszersorozás: elment ügyet intézni, rátámadtak a toborzók - videó

Úgy tűnik, az ukrajnai Dnyipróban már ki sem tehetik a lábukat az utcára a férfiak, ellenkező esetben nagy valószínűséggel a kényszersorozás áldozatai lesznek. A napokban egy ember éppen közjegyzőhöz indult, amikor rátámadtak a toborzók. Borzasztó videó kering az interneten, mutatjuk!
Ukrajna

Egy férfi közjegyzőhöz indult az ukrajnai Dnyipróban, amikor elkapták a toborzók. Megpróbált elmenekülni a kényszersorozás elől, de valószínűleg nem sikerült neki.

Ukrajna
Ukrajna, kényszersorozás – egy civil papírjait ellenőrzik a toborzók Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az autóból készült felvételen az látszik, hogy 

az illető a földön fekszik, két toborzónak először sikerül felemelnie, majd az áldozat ismét a földre veti magát. Eközben csatlakozik a harmadik toborzó, és készenlétben áll egy negyedik is, miközben egy ötödik férfi figyeli az eseményeket. Nem engedik el a férfit, két oldalról rángatják.

 Mutatjuk a felkavaró képsorokat:

Egy fiatalembert nemrég egy parkolóban kényszerítettek magyarázkodásra a TCK (ukrán toborzóközpont) munkatársai.

Korábban arról is beszámoltunk az Origon, hogy egy nő hiába próbált megmenteni egy fiút a toborzók elől, nem sikerült neki.

A lakosság körében egyre nagyobb a félelem és az elégedetlenség a kényszersorozás miatt. Egyre többen próbálnak elrejtőzni, vagy külföldre menekülni, nehogy a hatóságok erőszakkal sorozzák be őket. 

