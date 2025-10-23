Kiderült, mire akarja költeni Ukrajna a lefoglalt orosz vagyont – videó

Volodimir Zelenszkij Ukrajna elnöke szerdán hivatalos látogatásra érkezett Svédországba. A svéd kormány beszámolója szerint a találkozó célja az orosz–ukrán háború megvitatása és a két ország közötti kétoldalú védelmi együttműködés fejlesztése volt. Zelenszkij és a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson aláírták a szándéknyilatkozatot 100-150 db Gripen vadászgép beszerzéséről – írja a glavcom.ua. A vadászgépek esetében nem azonnali leszállításról van szó, hanem egy 10-15 éves hosszú távú együttműködésről.

Ukrajna a lefoglalt orosz vagyont vadászgépekre költené

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Az aláírt szándéknyilatkozat nem konkrét szállításokat céloz jelen pillanatban. Körülbelül 100-150 db Gripen E sorozatú vadászgépről van szó, amelyet most kezdenek el legyártani. Ez a lépés lehetővé teszi Ukrajna légierejének jelentős megerősítését és egy hosszú utazás kezdete, ami 10-15 éven át tart majd

– mondta Kristersson. Bár Ukrajnának jelenleg nincs pénze a svéd vadászgépek kifizetésére, ezt a lefoglalt orosz vagyonból tervezi majd megtenni.

Ukrajna svéd Gripeneket szeretne

A JAS 39 Gripen többfunkciós harci gép, amelyet a patinás svéd cégek, a Saab, az Ericsson és a Volvo, valamint a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium fejlesztett ki, egyaránt alkalmas elfogóvadász, taktikai csapásmérő és felderítő feladatok ellátására. A típus JAS jelölése is a gép erre a sokoldalúságára utal, ami a svéd Jakt (Vadász), az Attack (Támadó), továbbá a Spaning (Felderítő) szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó.

Korábban arról is írtunk, hogy nagyjából 200 milliárd euró értékű orosz vagyont foglaltak le a nyugati szankciók részeként.