Mutatjuk, miért retteg most Ukrajna

Hétfő reggel ismét légiriadó riasztotta Ukrajna lakosságát: az ország északi és keleti régióiban ballisztikus rakétatámadás veszélye miatt szólaltak meg a szirénák – számolt be róla a ZN.

Hétfő reggel ismét légiriadó riasztotta Ukrajna lakosságát Fotó: AFP

Az ukrán légierő közlése szerint október 6-án, helyi idő szerint 6:45-kor jelezték, hogy észak felől ballisztikus fegyverek indítására került sor.

A figyelmeztetés után Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Poltava megyékben azonnal megszólaltak a szirénák. Egy perccel később a légierő gyorsan mozgó célpontot azonosított Szumi térségében. Röviddel ezután a monitoring központok arról számoltak be, hogy a rakétát már nem érzékelik. Robbanásokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A légierő emellett dróntevékenységet is észlelt: Csernyihiv felé északról pilóta nélküli repülőgépek (BpLA-k) tartottak, míg Harkiv megyében Lozova irányába haladtak tovább. Emiatt a légiriadót az északkeleti régiókban fenntartották, a riasztást végül 7:12-kor kezdték visszavonni.

Az orosz támadások az elmúlt hetekben felerősödtek, a ballisztikus rakéták és drónok rendszeres bevetése pedig továbbra is komoly veszélyt jelent az ukrán városokra és infrastruktúrára. Mint arról beszámoltunk, az Ukrajna nyugati részén található Hmelnickij megyét egy héttel ezelőtt súlyos támadás érte. Oroszország aeroballisztikus „Tőr” rakétákkal mért csapást Sztarokosztyantyin városára.