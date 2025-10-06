Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump robbantotta a diplomáciai bombát: Kuba vért ont Ukrajnában Oroszország oldalán!

Ukrajna

Mutatjuk, miért retteg most Ukrajna

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő reggel ismét riadót fújtak Ukrajna északi és keleti régióiban: az ukrán légierő szerint ballisztikus rakéták és drónok közeledése miatt szirénák jelezték a veszélyt Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Poltava megyékben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúSzumiballisztikus rakétaHarkovdrón

Hétfő reggel ismét légiriadó riasztotta Ukrajna lakosságát: az ország északi és keleti régióiban ballisztikus rakétatámadás veszélye miatt szólaltak meg a szirénák – számolt be róla a ZN.

Hétfő reggel ismét légiriadó riasztotta Ukrajna lakosságát:
Hétfő reggel ismét légiriadó riasztotta Ukrajna lakosságát Fotó: AFP

Az ukrán légierő közlése szerint október 6-án, helyi idő szerint 6:45-kor jelezték, hogy észak felől ballisztikus fegyverek indítására került sor. 

A figyelmeztetés után Csernyihiv, Szumi, Harkiv és Poltava megyékben azonnal megszólaltak a szirénák. Egy perccel később a légierő gyorsan mozgó célpontot azonosított Szumi térségében. Röviddel ezután a monitoring központok arról számoltak be, hogy a rakétát már nem érzékelik. Robbanásokról vagy károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

A légierő emellett dróntevékenységet is észlelt: Csernyihiv felé északról pilóta nélküli repülőgépek (BpLA-k) tartottak, míg Harkiv megyében Lozova irányába haladtak tovább. Emiatt a légiriadót az északkeleti régiókban fenntartották, a riasztást végül 7:12-kor kezdték visszavonni.

Az orosz támadások az elmúlt hetekben felerősödtek, a ballisztikus rakéták és drónok rendszeres bevetése pedig továbbra is komoly veszélyt jelent az ukrán városokra és infrastruktúrára. Mint arról beszámoltunk, az Ukrajna nyugati részén található Hmelnickij megyét egy héttel ezelőtt súlyos támadás érte. Oroszország aeroballisztikus „Tőr” rakétákkal mért csapást Sztarokosztyantyin városára. 

Az ukrán titkosszolgálat embere lehet a kárpátaljai újságíró
Áram nélkül maradt a csernobili atomerőmű az orosz támadás után – videó
Orosz-ukrán háború: egész család halt meg a támadás következtében

 

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!