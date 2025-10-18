Ukrajna Németország szoknyája mögé bújna

Hírlevél

1 órája
Az ukrán parlament elnöke szerint továbbra is számítanak Németország segítségére az EU-csatlakozás kapcsán. Ruszlan Sztefancsuk emellett ismét jelezte Ukrajna igényét a befagyasztott orosz vagyon kapcsán.
UkrajnaOroszországEurópai Unió

Ukrajna a német képviselők segítségére számít az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló tárgyalások blokkjainak feloldásában – hangsúlyozta Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke. A politikus szerint Ukrajna számít a csatlakozást lassítani kívánó „politikai manipuláció” elleni harcban a németekre – írja az Interfax.

13 October 2025, Berlin: Julia Klöckner (CDU), President of the Bundestag, and the President of the Ukrainian Parliament, Ruslan Stefanchuk, give a press conference. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by KAY NIETFELD / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: KAY NIETFELD / DPA

Az ukrán parlament elnöke szerint a találkozón megvitatták a biztonság és az együttműködés kulcsfontosságú kérdéseit, valamint az EU–csatlakozás kérdéséről is tárgyaltak. 

Felvetettük Ukrajna európai integrációjának témáját is. Számítunk a német képviselők további segítségére a tárgyalási problémák feloldásában és az Ukrajna EU-hoz való közeledését lassítani próbáló politikai manipulációk ellensúlyozásában.

– fogalmazott Sztefancsuk a találkozó után. 

Az ukrán parlament elnöke arról is beszélt, hogy véleménye szerint az igazságos békéhez vezető út Ukrajna védelmi képességeinek megerősítésén és a szankciók kiterjesztésén keresztül érhető csak el. 

Emellett azonban Sztefancsuk beszélt a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatos ukrán álláspontról is. A Európai Parlament támogatása kulcsfontosságú a hosszú távú pénzügyi segítségnyújtás vonatkozásában, beleértve az EU-ban található befagyasztott orosz vagyon felhasználását is. Ez az igazságosság kérdése: az agresszornak meg kell fizetnie a bűneiért – hangsúlyozta a házelnök.

Ukrajna nagyon szeretné az orosz vagyont

Nem ez az első alkalom, hogy az ukránok a befagyasztott orosz vagyon iránti igényüket fejezik ki. A mostani helyzet azonban annyiban más, hogy a jövő héten esedékes EU-csúcstalálkozón már biztosan a napirenden szerepel ez a kérdés. Mint ismeretes maguk az EU vezetők is azon az állásponton vannak, hogy ezeket a pénzeket valamilyen formában Ukrajnának kell juttatni. 

A legfrissebb tervek szerint azonban a befagyasztott vagyont végső soron Európa hitelfelvételre használná, amiből aztán újabb fegyvereket vásárolna Ukrajna számára. 

Ezzel csak az a probléma, hogy Oroszország már korábban jelezte, hogy amennyiben az EU hozzányúl ehhez a vagyonhoz, úgy számítania kell válaszlépésekre. Ennek kapcsán a Kreml hangsúlyozta, hogy akár európai cégek államosítása is szóba kerülhet. 

 

