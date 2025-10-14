Az Ukrajnának leszállított fegyverek számában az utóbbi hónapokban drámai visszaesés figyelhető meg – derül ki a Kiel Institute október 14-én közzétett jelentéséből. Júliusban és augusztusban is csökkent a katonai segély mértéke annak ellenére, hogy július 14-én aláírták az Egyesült Államok és a NATO közötti PURL-megállapodást (Prioritized Ukraine Requirements List), amely lehetővé teszi az európai NATO-szövetségesek számára, hogy fegyvereket vásároljanak Ukrajnának az Egyesült Államoktól. Számos európai ország vállalta magára Ukrajna támogatását: Dánia körülbelül 90 millió dollárt, Svédország 275 millió dollárt, Norvégia pedig mintegy 135 millió dollárt különített el. Hollandia 590 millió dollárral finanszírozta az első segélycsomagot, Németország pedig további 500 millió dollár értékben ígért segítséget Ukrajnának. Korábban az Origon is írtunk róla, hogy ömlik a pénz Ukrajnába és Hollandia óriási tétellel száll be a háborúba.

Ukrajna kezdhet aggódni: nem jönnek a nyugati fegyverek

– mondta Christoph Trebesch, a Kiel Institute Ukrajna-támogatást követő projektvezetője és kutatási igazgatója. Az idei év elején, amikor az Egyesült Államok leállította Ukrajna támogatását az európai szövetségesek léptek az USA helyére, hogy pótolják a kieső hiányt. Kijev az év első felében folyamatos támogatást kapott, amely még az előző években nyújtott mértéket is meghaladta, viszont

júliusban és augusztusban az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás már 43 százalékkal maradt el az év első feléhez képest.

Bár a katonai segély az utóbbi hónapokban csökkent, az Ukrajnának nyújtott pénzügyi és humanitárius támogatás változatlan maradt – írja a The Kyiv Independent.

A visszaesésért Oroszország tehető felelőssé?

A NATO szövetségesek komoly aggodalommal figyelik az elmúlt hónapok fejleményeit, hiszen a folyamatos incidensek növelik a félreértésekből fakadó eszkaláció kockázatát. A német védelmi miniszter szerint ezért létfontosságú, hogy a NATO egységesen, de megfontoltan reagáljon, és ne engedjen a provokációknak. Korábban írtunk róla, hogy mintegy 1,5 ezer milliárd dollárba kerülne a világnak egy NATO-orosz háború. Egy átfogó modellezés szerint a költségek az elmúlt évek nagy nemzetközi kríziseihez lennének mérhetők, és egy ilyen totális háborúnak az egész világon lennének humanitárius és gazdasági hatásai egyaránt.