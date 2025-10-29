Az orosz beszámolók szerint Ukrajna dróntámadást hajtott végre az Uljanovszk megyében található, Novoszpasszkoje településen működő NS-Oil finomító ellen. A Telegram-csatornák a helyi lakosok beszámolóira hivatkozva képeket és videókat tettek közzé a finomítót sújtó tűzről.

Ukrajna olajfinomítót és vegyi üzemet támadott meg Oroszország nyugati részén Fotó: AFP

Ukrajna vegyi üzemet vett célba

A jelentések szerint Ukrajna egyidejűleg a Sztavropoli határterületen található Stavrolen vegyi üzemet is megtámadta.

A közösségi médiában megosztott, hitelesítetlen felvételek a létesítményből kiinduló tüzet mutatják.

A Stavrolen, a Lukoil leányvállalata, benzol, polietilén és más petrolkémiai termékek gyártásával foglalkozik, amelyek Oroszország hadigazdaságának fontos elemei.

A támadások Kijev azon műveletsorozatához illeszkednek, amely az orosz olaj- és gázinfrastruktúra megbénítását célozza.

Ezek az ipari létesítmények Moszkva háborús bevételeinek egyik legfontosabb forrását adják. A Kyiv Independent beszámolója szerint az ukrán hadsereg nem kommentálta az eseményeket.

A támadások idején több orosz régióból jelentettek ukrán dróntámadást.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy legalább három drónt lelőttek, miközben azok a főváros felé tartottak. Ukrajna az elmúlt hónapokban rendszeresen hajtott végre mélységi csapásokat orosz katonai és ipari célpontok ellen, többnyire saját fejlesztésű drónok bevetésével.

Fáradnak a háborútól: egyre több ukrán katona hagyja el a frontot

Tegnap arról is írtunk, hogy egyre súlyosabb válság jelei mutatkoznak az ukrán hadseregben: a Berliner Zeitung beszámolója szerint már közel 290 ezer katonával szemben indult eljárás dezertálás vagy engedély nélküli távollét miatt. A valós számok ennél is magasabbak lehetnek. A katonák körében eluralkodott a kimerültség, a bizalomhiány és az elégedetlenség, miközben a kormány hiába próbálta amnesztiával visszacsábítani a szökevényeket.

