Sötétség borul Ukrajnára: nyolc régióban lekapcsolták az áramot az orosz csapások után

Az Ukrenergo, Ukrajna állami energiaszolgáltatója bejelentette, hogy nyolc régióban vészhelyzeti áramszüneteket kellett elrendelnie az orosz támadások okozta károk miatt. A közlemény szerint az energiarendszer különösen Szumi, Harkiv, Poltava és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint részben Kijev, Kirovohrad és Cserkaszi térségében szenvedett súlyos károkat, írja a Kyiv Post.

Vészhelyzeti áramszüneteket kellett elrendelni Ukrajna nyolc régiójában Fotó: DANYLO ANTONIUK / ANADOLU

A DTEK, Ukrajna legnagyobb magán energiaszolgáltatója később közölte, hogy Kijevben ideiglenesen törölték a tervezett áramszüneteket, ám a főváros több kerületében így is hosszú órákig nem volt áram és víz. A Pecserszki, Szolomjanszkij és Sevcsenkivszkij járásokban este négy-öt órán át tartott a kimaradás, sok háztartásban a vízellátás is megszűnt.

Oroszország az elmúlt hetekben látványosan fokozta az ukrán energiahálózat és vasúti infrastruktúra elleni csapásait. A hatóságok attól tartanak, hogy milliók maradhatnak fűtés és világítás nélkül a fagyos hónapokban, akárcsak a tavalyi hideg időszakban.

Volodimir Zelenszkij elnök azzal vádolta Moszkvát, hogy ezekkel a támadásokkal „káoszt és félelmet próbál kelteni” az ukrán lakosság körében. A csapások a gázszektor egyes részeit is megrongálták, ami további nehézségeket okoz az energiaellátásban.

Mindeközben Ukrajna hosszú hatótávolságú drónokkal támadja az orosz olajfinomítókat és üzemanyag-infrastruktúrát, ami komoly hatással van az orosz gazdaságra. Nyugati becslések szerint ezek az akciók az orosz olajfinomító-kapacitás közel 40 százalékát bénították meg, súlyos üzemanyaghiányt okozva az országban.

Az ukrán kormány eközben 500 mobil óvóhely telepítésére készül, hogy a civil lakosság biztonságát és a kritikus infrastruktúra védelmét biztosítsa a téli hónapokban.