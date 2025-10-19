Ukrajna nem nyerhet Oroszországgal szemben a brit tábornagy szerint – mutatjuk, miért

David Richards, aki korábban a brit védelmi vezérkar főnöke volt, és idén kapta meg a legmagasabb „ötcsillagos” rangot, úgy véli, Kijev nem tudja kiűzni az orosz erőket Ukrajnából a NATO segítsége nélkül. A tábornagy szerint Ukrajna szövetségesei kudarcot vallottak, mert bár bátorították az országot a harcra, nem adták meg neki a győzelemhez szükséges eszközöket.

Ukrajna legjobb esélye egy döntetlen a brit tábornagy szerint (Fotó: NurPhoto via AFP)

Véleményem szerint nem tudnának győzni

– jelentette ki David Richards a The Independent brit napilap „World of Trouble” című podcastjében. Még a megfelelő erőforrásokkal sem lenne elég emberük a győzelemhez – tette hozzá.

Ukraine cannot win against Russia, warns top British army chief



Field Marshal Lord Richards tells The Independent’s @samkileynews that Ukraine has been given false hope by its Western allies @Independent #worldoftrouble #podcast https://t.co/QD8KEScuZP pic.twitter.com/lrnRVYKz4h — EastMedMonitor (@EastMedMonitor) October 18, 2025

Hacsak nem szállunk be velük – amit nem fogunk megtenni, mert Ukrajna nem létkérdés számunkra. Az oroszok számára viszont egyértelműen az

– hívta fel a figyelmet Richards.

Úgy döntöttünk, hogy mivel ez nem létkérdés, nem fogunk háborúba lépni. Lehet vitatkozni azzal, hogy – és ezt teljes mértékben elfogadom – valamilyen hibrid háborúban állunk [Oroszországgal]. De ez nem ugyanaz, mint egy lövöldözős háború, amelyben katonáink nagy számban halnak meg

– hangsúlyozta.

Richards véleménye szerint Ukrajna legjobb esélye egy „döntetlen” lehet az orosz–ukrán háborúban. A tábornagy támogatja Mark Milley amerikai tábornok 2022. novemberi javaslatát, miszerint Ukrajnának tárgyalnia kellene Oroszországgal.